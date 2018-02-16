挑刮刮樂秘訣曝光 這兩款中獎率高達100％！

過年不少民眾都會買刮刮樂試手氣。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-02-16 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕過新年不少人都會買刮刮樂試試手氣，但你知道刮刮樂怎麼挑嗎？其實台彩每種刮刮樂的中獎機率都不太一樣，有的刮刮樂甚至還有100％的中獎率！

107年熱賣的刮刮樂共有15款，每款的中獎率及頭獎獎金都不太一樣，民眾可以依自己的喜好挑選，在新春替自己賺紅包。

價格500元的「金犬獎」、「新年快樂」中獎率高達100％，每張價格500元，頭獎都是300萬元，根本就是每買必中，想試試手氣，又不想虧太多錢的可以考慮購買這款。

只有在新春限定發行、不少民眾會集資購買的刮刮樂「2000萬開運發財金」，每張售價2000元，總共有3個頭獎2000萬、200個二獎100萬、以及3200個三獎10萬元，中獎率為77.85％，在刮刮樂裡中獎率也是算極高的一款。

每張1000元的刮刮樂「1000萬年終獎金」共有3個頭獎1000萬元，10個二獎100萬元，超過45萬個2,000元以上的獎項，中獎率69％，也是相當熱賣的一款。

如果預算不高，又想試試手氣，可以購買刮刮樂「發紅包」每張200元，有500個10萬元頭獎，中獎率約有50％。每張100元的「過新年」或是「辦桌」，頭獎都有10萬元，中獎機一樣有50％，這三款彩券等於是買兩張可能就有1張會中獎。

每種刮刮樂頭獎金額和中獎率都不一樣。（圖取自台灣彩券官網）