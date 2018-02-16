南鯤鯓廟國運籤抽出下上籤 國運上半年難過 農曆6月後好轉

中華民俗藝術基金會董事長、政大中文博士林明德（前右）和副董事長李豐楙（前左）擔任解籤官以昭公信。（記者楊金城攝）

2018-02-16 14:56

〔記者楊金城／台南報導〕又是下籤，有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，去年雞年抽國運籤抽到下下籤「聞仲西征遇十絕陣後逃」，今天上午11點舉辦抽狗年國運籤預測國運，第3支籤「丙子籤」、卦頭「漢李廣父子陣亡」連獲3聖筊，是「下上籤」，預測今年民生經濟的國運走勢上半年「歹過」，要到農曆6月後才會好轉。

「漢李廣父子陣亡」是南鯤鯓廟的第二首籤詩「丙子籤」，詩句是「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。

廟方首次邀請中華民俗藝術基金會董事長、政大中文博士林明德和副董事長李豐楙擔任解籤官以昭公信，林明德說，「這是下上籤」，是下籤裡面的上籤，前半年比較難過，但國運在農曆6月後會逐漸好轉，有機會從下籤轉成中籤。

南鯤鯓廟的國運籤被稱神準，但因羊年國運籤「武則天坐天」、雞年國運籤「聞仲西征遇十絕陣後逃」，曾被惡意竄改為「譏賴批扁罵蔡」的假籤詩，造成廟方困擾和南鯤鯓廟形象受損，廟方原本不想辦狗年抽國運籤，但董事會最後還是決定第8年舉辦狗年抽國運籤，並邀請林明德和李豐楙現場解籤。

戊戌年抽國運籤在今天農曆正月初一上午11點，依古禮進行，由南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，總幹事侯賢遜擔任抽籤官。前2支籤詩未獲3聖筊，第3支籤詩「丙子籤」「漢李廣父子陣亡」連獲3聖筊，抽出今年國運籤。

侯賢遜對抽中下籤也很無奈，他說，從籤詩詩句來看「沒一句是好話」，都是不吉利，卦頭還是一朝大將李廣連同兒子都戰死，「你看國運會怎樣？各自解讀」，但還是要看民心、看政府要怎麼做一起拚經濟。

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