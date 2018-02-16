曾預言「武則天坐天」 南鯤鯓代天府今年再抽下籤

台南北門南鯤鯓代天府，今（16日）上午11時再度舉辦國運籤活動，沒想到竟抽到「漢李廣父子陣亡」的下籤。（圖擷自臉書）

2018-02-16 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕曾在羊年抽出「武則天坐天」國運籤，被譽為神準的「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府，今（16日）上午11時再度舉辦國運籤活動，沒想到竟抽到「漢李廣父子陣亡」的下籤。

綜合媒體報導，在抽出「武則天坐天」後，南鯤鯓代天府隨後幾年都抽到運勢不佳的國運籤，甚至遭到民眾竄改，因為不想單純的國運籤遭到曲解，總幹事侯賢遜表示原本今年不打算舉辦，但有許多民眾要求不能取消，廟方只好照辦，不料今年再度抽出下籤，掛頭寫道「漢李廣父子陣亡」，掛尾「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」。

總幹事侯賢遜驚訝表示，今年國運籤詩沒一句好話，連掛頭也是壞的，廟裡如此不好的籤沒幾支，首先「命內正逢羅孛關」中的「羅孛」是凶星，代表著命中正面臨難關，而最後1句「恰是行舟上高灘」更是形容處境的艱困，因為船本是在水面上行走，如今上了高灘就擱淺；不過侯賢遜也強調，籤詩僅供參考，他只是就籤詩字面來看，在場媒體可以「自己解讀」。

解籤官林明德則認為，籤詩中的「用盡心機總未安」，未是代表「六月」（農曆），意思說過了六月就會安，意味著國運政局在農曆六月後會逐漸好轉，為「下上籤」。