竹蓮寺點香器旺「爆」 年初一虛驚...

新竹市竹蓮寺今天信眾旺到讓點香器下方的膠合玻璃給熱爆，引起虛驚。（記者黃美珠攝）

2018-02-16 14:03

〔記者黃美珠／竹市報導〕有238年歷史的新竹市竹蓮寺每年大年初一少說都有4、5萬人次的香客湧入參拜。

今年在短短不到12小時內，就湧入至少2萬人次前去燒香祈福，信眾旺到讓該寺的點香器因使用過於頻繁，加上點香器下方被用來讓冷熱空氣流通、交替的裝置疑似被人給誤關上，造成該廟青龍邊、近廟門的點香器因為儲積過多熱空氣，把點香氣下方的膠合玻璃給「熱爆」，「碰」一大聲把當時在場的香客給嚇了一大跳，所幸沒有任何人受到傷害。

竹蓮寺管委會副總幹事謝政憲說，這場虛驚是曾一度因為閃燃而竄出火光，也有名香客手腳俐落，抓了滅火器就噴，雖沒有實際打中前述一閃而過的火光，加上周邊有廟方志工防護著下，現場並無大礙。

謝政憲直言，竹蓮寺香火鼎盛，往年光大年初一單日就至少有4、5萬名的香客湧入參拜。

今年，從昨天深夜11點開始到今天上午事發約10點半過後，短短不到12小時時間，保守估計就已經有2、3萬人次到廟祈福。研判就是點香器使用過於頻繁，再加上下方讓熱空氣出、冷空氣進入的裝置被關上，才會導致熱能傳導到上方的膠合玻璃，使之「旺爆」。

謝政憲說，預期未來幾天的春節連假依舊會有這麼多的香客前來，他呼籲所有信眾，以1爐1香的方式來拜「觀音媽」，誠意不減又能環保愛地球。此外，為免前述「旺爆」點香器的狀況再次發生，廟方除了將請志工多多幫忙留意，也請信眾對於廟方的設備也盡量眼看就好，請勿手動。

點香器熱爆事件後，竹蓮寺內依舊萬頭鑽動。（記者黃美珠攝）

引起虛驚的點香器，木質檯面上已經看不到被熱爆掉的膠合玻璃，下方讓空氣流通的裝置也在事發後被重新打開，引爆的點香器則被貼上「故障」，請民眾暫停使用。（記者黃美珠攝）