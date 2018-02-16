民宿1晚1千多嫌貴凹打折 奧客嗆：花蓮震後沒人要去

花蓮日前遭逢強震，房屋倒塌傾斜、多人死傷，重創當地旅遊產業。示意圖。（資料照）

2018-02-16 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮日前遭逢強震，房屋倒塌傾斜、多人死傷，重創當地旅遊產業，政府也祭出獎勵措施挽救。不過，昨有民宿業者抱怨，疑似有民眾看準花蓮觀光氣氛低迷，藉機凹折扣，對店家酸言酸語，宛若自己是少數肯去消費「施捨」的「救世主」。

原PO昨於臉書社團「花蓮人」撰文，表示自家經營民宿，原本想說恰逢春節期間，可以賺點錢，未料卻遇上大地震，訂房幾乎退光。原PO指出，過年本來都會漲價，但新聞一直播報花蓮災情，導致「很多人都不敢來，家人只好把房價調低」。

原PO提到，昨有名女子致電詢問，初一、二有無房間，媽媽很熱情地告知對方，1晚房價約1000多元，沒想到女子劈頭大呼，「怎麼這麼貴」，原PO母親回應，「我們已經調低了」，但女子仍覺得太貴無法接受，直言「你們花蓮不是地震嗎？應該沒什麼人要去吧！還要算這麼貴嗎？」

原PO說，媽媽聽到這樣的說法，忍不住當場怒回，「如果地震會怕就不要來沒關係」。網友感嘆，這次花蓮的災情很嚴重沒錯，但每個人都在為家庭生活努力，「怎麼會有人這個樣子，在花蓮人需要幫忙的時候還這樣欺負人」。

其他網友見狀，也在貼文底下留言，「趁火打劫是吧」、「貪小便宜也不是這樣」、「太可惡了」、「是花不起吧」、「奧客，叫她不要出來玩」、「脾氣再好的理智線都會動搖欸」、「唉～無法將心比心」、「太過分了吧！花蓮不歡迎她」、「花蓮人加油」；部分疑似同為民宿業者，也紛紛跳出來，稱「這客人我也有接到喔」。

原PO看到網友暖心打氣的回應，也在留言串表示，「謝謝大家，其實我只是認為不管房價多少，都不應該像那小姐那樣落井下石」；至於調降房價的原因，除是媽媽她們經過討論決定，也是「希望更多人能來花蓮促進經濟」，並祝大家新年快樂。

一名自家經營民宿的花蓮網友抱怨，疑似有民眾看準花蓮強震後，當地觀光氣氛低迷，藉機凹折扣，甚至酸言酸語。（圖翻攝自臉書社團「花蓮人」）