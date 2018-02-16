初1走春人潮湧 部分國道車多龜速不到20公里

2018-02-16 12:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕天氣好的大年初一，走春出遊潮大爆發，國道已湧現壅塞車潮，如國道1號楊梅到湖口、國道3號大溪龍潭等，都曾開車龜速不到20公里，預計塞車下午2點才稍微紓解。

國道高速公路局預估，今初一天氣晴朗，民眾大量出遊，今所有車輛開在國道的總公里數可達1.25億公里，高公局科長宋嵩表示，今上午7點多開始國道車流湧現，多處路段壅塞，如國1的湖口到新竹，國3的大溪龍潭路段、彰化系統等，預計西部國道在南下方面可能會塞到下午2點左右才漸漸疏解，北上車流則呈現部分路段短暫車多。

宋嵩說，在連接台北、宜蘭兩端的國道5號方面，因早上實施高乘載管制，南下路段不太壅塞，但預計12點過後會有一波車流，南下大概會塞到下午4點左右，至於4點過後，預估車流漸漸轉北上，多是去宜蘭一日遊後要返家車潮，大概北上會塞到晚上11點左右。

宋嵩表示，目前國道除了車多壅塞，大致跟去年初一的情況差不多，部分路段因車多而發生小事故，雖然緊急在10幾分鐘排除，但因塞車加上事故，導致該路段嚴重回堵，提醒用路人開車可多加小心，保持安全距離，以免車多走走停停卻發生追撞。

高公局統計，在西部國道時速低於40公里路段包括，國1南向湖口至新竹、彰化系統至彰化；國3南向鶯歌系統至關西，烏日至霧峰；國10燕巢至燕巢朝系統；其餘路段目前大致行車順暢。

而在事故方面，今上午7點58分，國道3號南向88.3公里發生2輛小客車追撞事故占用內側車道，雖21分鐘即排除，亦造成後方車隊回堵7公里。另，上午10點1分，國1南向87.8公里也發生3輛小客車追撞事故，29分鐘排除，後方車隊回堵6公里。

高公局還預估，下午預估12點至下午4點在國5南向的南港系統至坪林路段，下午4點以後的北向頭城至坪林都可能出現車多壅塞情形。