百年老廟發錢母 人龍從街頭排到巷尾

主委林寶祥（左1）發給香客錢母。（記者洪臣宏攝）

2018-02-16 13:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區東林福德廟今天發放錢母紀念幣，排隊人潮從街頭排到巷尾，還有人清晨4時就來排隊，向隅的民眾不免失望，說明年一定要早點來。廟方說，今年人潮倍增，準備了1000個紀念幣，1個半小時就被索取一空。

東林福德廟去年開始發放錢母紀念幣，準備了1000個，但只發出500個，其餘則給添油香香客，今年還是準備1千個，但清晨4時就出現排隊民眾，到了7時發放時間，人龍已經從福興街街頭排到街尾，長達約4、500公尺。

主委林寶祥及管委員委員依序將紀念幣發給參香民眾。拔得頭香的康姓民眾說，來到東林福德廟拜拜後，覺得一切很順心，後來每年土地公聖誕（農曆2月2日）及得道日（農曆8月15日）都會來參香，拿到錢母祈求平安幸福。

林寶祥說，今年紀念幣正面印土地公及文武判官神像，背面則是「狗」年行大運，索取熱度始料未及，明年會加量印製，讓更多人可以得到祝福。

東林福德廟興建於清乾隆14年（西元1749年），迄今已有269年廟史，所供奉的土地公一旁還有文武判官，據傳為神格較高的土地公，該廟與福興街口的興濟宮都被賦予林半仙傳奇，香火鼎盛。

民眾排隊進入東林福德廟參香。（記者洪臣宏攝）

領取錢母紀念幣民眾大排長龍。（記者洪臣宏攝）