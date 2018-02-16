不衝不跑！南崁五福宮集體「插頭香」 人人都是頭香得主

不衝不跑！南崁五福宮集體「插頭香」，吸引數千香客參拜。（記者李容萍攝）

2018-02-16 13:58

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是大年初一，全台寺廟紛紛舉行「開廟門、搶頭香」活動，桃園市蘆竹區有350多年歷史的南崁五福宮，凌晨開廟門湧入數千名香客，同樣打開廟門，這裡的香客不跑不衝；原來，廟方從2006年開始，為避免信眾爭搶頭香衝撞、擠破頭，以「集體插頭香」方式，眾人一人一炷香齊拜頭香，經集香再一起插上香爐，讓每個人都是頭香得主，人人都能分享頭香好運，有福一起得。

主祀武財神玄壇元帥的南崁五福宮，是目前國內歷史最悠久的財神廟之一，也是內政部明定公告的國家三級古蹟。廟方在大年初一凌晨吉時所有信眾拜完神明後，將手上的香傳遞到大香爐前方，改為「集香」後再統一由工作人員同步插上，這麼一來人人都搶到頭香，又能確保信眾安全。

為了讓信眾沾沾喜氣，除了團拜，五福宮主委陳宗賢、總幹事邱進賢，還有參與團拜的桃園市長鄭文燦等人，在完成集體「安頭香」儀式後，跟著法師過七星平安招財橋，再躦轎下保平安；由於桃園人口數和信眾人數攀升，今年廟方的錢母發財金更準備高達8萬份，內有武財神神像和鑲有一塊錢硬幣，讓信眾都能從一塊錢開始累積源源不絕的財富。

鄭文燦肯定集體插頭春與傳統搶頭香的方式相比，溫和許多，既不失頭香意義，又能確保信眾安全，共享頭香福份，因此也吸引更多人參與。