紫南宮發錢母吸客6萬 學生妹爽拿元寶大獎

竹山紫南宮初一發放狗年錢母，來自新北市的林姓女大生（左）幸運獲得兩錢金元寶大獎，由主委莊秋安（右）頒贈祝賀。（記者劉濱銓攝）

2018-02-16 12:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕狗年大年初一，竹山紫南宮新年發錢母，吸引6萬人到場共襄盛舉，人龍長達7公里，廟方此次仍加發2000個金雞蛋，內有最大獎價值近萬元的兩錢金元寶，以及現金紅包等，最後由來自新北市的林姓女大生幸運中大獎，開心說要帶去過香爐，祈求平安、財運旺。

紫南宮是繼元旦、元月21日後，最後一場大型錢母發放活動，早在小年夜前一天，就有民眾前來排隊，至除夕當天排隊人潮已超過2000人，而今在錢母發放前，約在上午7點半，人潮就排超過5公里，錢母超高人氣，可見一斑。

林姓女大生說，今年來排錢母已是第2年，去年拿到的金雞蛋裡頭是金幣錢母，剛好與現場發送的銀幣錢母湊成一對，此次趁除夕與阿姨一起來排隊，雖然無法跟家人圍爐，但卻幸運獲得兩錢金元寶，真的超開心！

紫南宮主委莊秋安表示，今年加贈2000個金雞蛋裡，內有1個兩錢金元寶，5個一錢金元寶，還有300個狗年典藏金銀套幣，以及現金紅包，希望讓辛苦排隊的信眾都能拿到獎品。

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竹山紫南宮初一發放狗年錢母，吸引大批信眾前來排隊領取。（記者劉濱銓攝）

竹山紫南宮初一發放狗年錢母，主委莊秋安（左）將錢母、金雞蛋送給信眾。（記者劉濱銓攝）

竹山紫南宮初一發放狗年錢母，吸引六萬人前來，人龍長達七公里。（記者劉濱銓攝）