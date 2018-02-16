大年初一走春 麗寶樂園現人潮

后里麗寶樂園一早就大排長龍，許多民眾等著進樂園遊玩。（麗寶樂園提供）

2018-02-16 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕大年初一，天氣回暖，台中市麗寶樂園一早就出現大批人潮；東勢林場也有遊客前往賞櫻，場方並祭出闖關活動，民眾還可抽獎；后里棒棒糖花海花園，則美女櫻及馬櫻丹花正盛開，也是民眾假期賞花、拍照、走春的好去處。

大年初一，年節習俗要四處走春，加上天氣回暖，麗寶樂園今天一早就出現大批人潮，許多家長帶著小朋友，全家出動遊玩，十分熱鬧。

東勢林場櫻花盛開，也吸引民眾前往賞花，場方為讓走春遊客們有個新春好彩頭，大年初一至初五並推出「金旺迎春賞櫻趣」活動，民眾只要憑入場門票即可參加闖關，過關者即可參加抽獎，獎品相當豐富，此外，大年初一至初五每天上午10點及下午兩點並有定時解說活動，由本場解說員帶領大家遊園賞櫻花，並有街頭藝人表演；新春期間每天上午8點半，在場內的土地公廟並有「竹報迎春」鳴放竹筒炮活動，讓大家能一掃往日陰霾，迎接美好的開始；初一至初四還推出夜間活動「金旺迎春紅包樂」抽福袋遊戲，與住宿客人同樂過春節。

另后里棒棒糖花海花園，目前美女櫻及馬櫻丹花盛開，春節期間非常適合民眾全家大小來走春。

建設局表示，后里環保公園內的棒棒糖花海花園，是台中市第一座常年性花園，透過現有的幾何花園結合滾動的棒棒糖意象，植栽多色彩、多年生的美女櫻及馬櫻丹，搭配白色、粉紅色及紫紅色等花色展現漸層效果，色彩繽紛相當吸睛，遠觀更如同一支一支的大棒棒糖，讓觀賞遊客大為驚艷。

后里棒棒糖花海花園附近，還有后里馬場、毘盧禪寺、麗寶樂園、日月神木、鳳凰山步道、9號隧道（后豐鐵馬道）、后里區花卉產業文化館、后里薩克斯風玩家館、后里泰安鐵道園區、台糖月眉觀光糖廠等景點，民眾逛棒棒糖花海花園外，也能到附近景點遊玩，來場盡興的走春行程。

后里棒棒糖花海花園，美女櫻及馬櫻丹花盛開。（市府提供）

后里棒棒糖花海花園，還有可愛石虎可以合照。（市府提供）