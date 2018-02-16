新年走春 台中大坑步道風光好

大坑2、4、5、6及10號步道今年元月整修完成，走春風景好。（觀旅局提供）

2018-02-16 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕新年哪裡走春？台中市登山步道總長度近百公里，為提升登山環境品質及安全，台中市政府觀光旅遊局推動「百里登山步道計畫」，改善大坑登山步道老舊設施，去年度開始整修大坑2、4、5、6及10號步道，並於今年1月底陸續完成，春節假期前往走春剛剛好。

觀旅局表示，大坑登山步道改善工程包括拓寬各步道通行寬度，涼亭護木漆保養外，並擴增9號步道新建觀景平台，觀景視野良好及造型特殊，備受遊客好評。

另外，4號步道長年有一群常來建身爬山的熱血志工，秉持愛山護山的心，主動幫忙整理步道週邊環境及植樹綠美化，並提重達幾公斤的水桶自山下沿步道蜿蜒而上，沿途澆灌兩旁綠籬，希望大坑步道環境更好。

觀旅局提醒，1、3號登山步道也開始全線整修，1號步道1月19日至4月30日封閉施工，3號步道預計5月1日至6月30日封閉施工。

觀旅局今年度也爭取預算持續進行大坑登山步道改善工程，預計修繕3900公尺，除汰換5-1、7、8號等老舊登山步道、新增休憩設施、改善風動石土地公廟旁涼亭外，也視需求增設眺望平台並施作解說牌、里程柱，強化登山步道服務品質。其餘登山步道將以分年分期為原則辦理修復及更新作業，大坑登山步道全線預計109年底整修完成。