柯Ｐ新春參拜首站行天宮 祈願北市民平安健康

台北市長柯文哲一早展開新春祈福走廟行程。（台北市政府提供）

2018-02-16 10:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是大年初一，台北市長柯文哲一早展開「廟廟」參拜走春行程，首站來到行天宮。柯文哲身穿一襲藍色格紋西裝，不少民眾搶著和市長握手。

柯文哲致詞時感謝行天宮過去一年對台北市、台灣社會和文化價值的幫忙，包含世大運的成功，他也祈求台北市民新年的一年平安健康，「平安就是福、健康就是福」。

柯文哲過年期間照慣例將走訪北市各宮廟，今年預計在初一、初二兩天走訪27個廟宇。