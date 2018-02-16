初一一早國道大多順暢 小事故回堵7公里

2018-02-16 12:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕大年初一天氣好宜拜年走春，高速公路局預測全台國道延車公里可達125百萬車公里，國道一早車流尚未湧現，但已有部分易塞車路段，如湖口南下到新竹段已車多，且國道3號南向88.3K在上午近8點還發生小車碰撞，雖無人受傷但卻讓後方回堵7公里車流。

高公局表示，因氣象預報顯示初一全台多數地區天氣良好，研判民眾將大量開車出遊，預估初一所有車輛上國道的總公里數可達1.25億車公里，並點名數個車多路段，如國道1號的南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國道3號則有南下鶯歌系統至關西、快官至南投等；今天下午則換國道5號南下南港系統至坪林、北上的頭城至坪林等路段。

高公局通報，今上午7點58分左右，國3的南下關西交流道往竹林交流道方向，在88.3K標點的內線車道，發生2台小車碰撞事故，雖無人傷亡，並在8點19分排除事故，然而還是因此導致該道後方車流回堵7公里左右。

依國道即時監控系統顯示，今初一上午9點，國1的南下湖口服務區往新竹，國3的南下大溪到龍潭、關西路段、中投到霧峰等第都呈現車多壅塞情況，車速多在2、30公里左右。

高公局建議，民眾要上路前，可高公局網站的「未來日旅行時間預測」系統，查詢出發時間路況，研判是否上路，或改走替代道路等，並可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及手機1968App查詢最新國道路況。