02/16 各報重點新聞一覽

2018-02-16 08:47

自由時報

美軍太平洋司令哈里斯：美不接受中國武統台灣

美軍太平洋司令哈里斯十四日指出，隨著中國軍事支出和能力逐年增加，台灣防禦自己的能力在下降，美國必須繼續幫助台灣自我防禦，並且展示美國的決心，「中國任何以武力迫使台灣人民的企圖，都是不可接受的」。

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保安宮國運籤 今年運勢比去年好

新春祈福，重頭戲是抽國運籤。台北市大龍峒保安宮於除夕子時向保生大帝擲筊，預測狗年國運與各行各業新年運勢，抽出國運籤為「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」，屬於中上籤，只要誠心祈禱就會靈驗，今年整體運勢比去年好。

詳見保安宮國運籤 今年運勢比去年好。

蔡賴馬吳 同台撞鐘祈福

總統蔡英文除夕參加法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」，與行政院長賴清德、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義同台守歲。相較於8年前，蔡、馬刻意錯開撞鐘時間，而今兩人角色轉變，卻一同替台灣祈福，安排巧妙，且沒有政治味，只有滿滿的關懷祝福。

詳見蔡賴馬吳 同台撞鐘祈福。

蘋果日報

金狗年 國運旺 頭香妹史上首見

大年初一搶頭香，出現史上第一位「頭香妹」！喜迎金狗年，台中大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮等廟宇昨晚舉辦搶頭香活動，廟前人人摩拳擦掌，手持一炷香，子時（晚上11時）廟門一開，眾人飛奔向香爐搶插頭香，其中在大甲鎮瀾宮，21歲文化大學社福系四年級女生卓玟禎一馬當先，擊敗眾多男信眾，率先將香插到香爐內；她也是全台各廟宇舉辦搶頭香活動以來，首位搶到頭香的女生。

今走春 國道６地雷段恐大塞

昨除夕清晨6時國道就湧現車潮，國1和國3北部、中部局部路段都塞車，曾出現10多公里龜速，國5下午因車禍也一度出現20到30公里慢速。今大年初一將有走春、旅遊和拜年車潮，估全天國道交通量將是平常1.4倍，會出現6大地雷路段，行車時間是平常3倍到6倍，國5雙向都將壅塞，北上更將從下午塞到午夜。

聯合報

不堪黨內壓力！南非總統祖馬主動請辭

南非總統祖馬遭到執政黨「非洲民族議會」（ANC）正式公開要求下台之後，面對來自黨內的龐大壓力，總算在當地時間14日晚間公開宣布辭職下台，結束他長達九年的執政生涯。

同框了！蔡英文、馬英九 除夕夜撞鐘祈福

昨天是除夕，總統蔡英文一早在個人臉書發表春節談話。蔡總統談話的場景，特別選在掛有畫家林惺嶽「天佑花蓮」作品的總統府虹廳，她在談話中要「花蓮的朋友」放心，因為不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。

中國時報

總統春節談話 全台與花蓮在一起

蔡英文總統昨天除夕發表春節談話，特地向對岸的朋友及全球的華人說聲新年恭喜。也為遭逢震災花蓮民眾打氣，總統表示，「藉這個機會，我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。」

桃機客爆量 湧12.1萬出入境人潮！提前3小時報到

桃園國際機場昨湧入約12.1萬出入境人潮，不如去年除夕的13.7萬人，桃機公司預估，初一、初五會是這次假期的兩大尖峰時段，已加派安檢、護照查驗櫃檯的人力，桃機今日出入境人數可能破14萬人，建議要前往搭機的民眾，提前3個小時報到，避免被排隊影響了行程。