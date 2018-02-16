「免費搭」破千萬人次 高雄3月推捷運加公車吃到飽月票

2018-02-16 12:38

〔記者陳文嬋／高雄報導]高市府抗空污，推出大眾運輸免費搭，突破1千萬人次，市府交通局看好商機，將於3月推出好康套票，捷運加市區公車吃到飽月票1600元，學生月票優惠只要1400元。

市府環保局與交通局攜手對抗季節性空氣汙染，自去年12月起至今年2月底，實施冬季大眾運輸免費措施，截至今年1月底，免費市區公車共吸引了約927萬人次搭乘，較過去同期成長5.6%，公路客運部分也吸引了約92萬人次搭乘，較過去同期成長達31.28%。

交通局表示，兩者合併計算共吸引逾1千萬人次搭乘，顯示實施「挺公共運具抗空污，全市公車免費搭」優惠措施發揮成效，獲得民眾廣大回響，爭取後續優惠好康。

交通局長陳勁甫說，市民的聲音交通局聽到了，為延續市府自去年12月1日起連續3個月大眾運輸免費搭乘措施，交通局與高捷公司合作將於3月初，推出「捷運公車爽爽搭、無限暢遊大高雄」套票優惠方案。

陳勁甫說，內容是捷運不限站點、不限里程吃到飽，加上市區公車無限次、吃到飽月票優惠價1600元，學生月票優惠價1400元，讓民眾3月1日起可享捷運、公車無限搭乘的好康，持續利用大眾運輸來通勤、就學，一起力挺公共運具對抗空氣汙染。

此外，公車班次也會配合加密，民眾可搭配使用「高雄ibus」APP，可減少候車時間，以迅速到達目的地。相關資訊可上交通局「轉動高雄青春夢」FB臉書粉絲團。