北台灣今氣溫降2、3度 初六恐有一波大陸冷氣團！

今天北台灣部分地區有短暫雨的情形，其他地區則是維持多雲到晴的天氣，溫度則稍微轉涼一點，比昨天低2至3度左右。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-02-16 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天上半天微弱鋒面掠過、東北季風增強，北台灣部分地區有短暫雨的情形，其他地區則是維持多雲到晴的天氣，溫度則稍微轉涼一點，比昨天低2至3度左右。

氣象局表示，今天新竹以北及東半部地區，雲量增多並可能有些短暫降雨，尤其是傍晚開始，降雨機率又會更高；苗栗以南維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，清晨中部以北及宜花地區在15至17度間，其他地區低溫20至22度，白天開始，北部高溫則在22至25度間，中南部27至30度，東半部則在25度左右，日夜溫差大，需注意溫度的變化，

初三、初四各地天氣又再度恢復多雲到晴、溫暖宜人的好天氣，僅花東地區可能會有局部短暫雨。初六、初七（下週三、四）冷空氣南下影響，氣溫明顯下降，冷空氣的強度有可能到達大陸冷氣團的等級，迎風面的北部、東半部地區降雨機率明顯提高，中南部山區也會有局部短暫雨。

今天雲嘉南及高屏空品區、金門、馬祖為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」，北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 27 18 ~ 29 22 ~ 32 20 ~ 27

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）