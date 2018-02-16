新竹縣新豐鄉池和宮大年初一拜頭香 數千人趕集

新竹縣新豐鄉池和宮確保「神前人人平等」，6名管委會委員肩負集體收香和保護香爐任務，讓數千名信眾都可以同時成為「拜頭香」的幸運兒。（記者黃美珠攝）

2018-02-16 02:50

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣新豐鄉保家護民240多年的池和宮，今天凌晨0點依例舉行大年初一開廟門儀式，迎接數千民信眾一起「拜頭香」，每個信眾都獲贈1個開運紀念紅包，讓大家新的一年就有1個公平、好的開始！

所有信眾們在歡喜、 安穩的心情下，拿著開運紀念紅包搶著過爐。特別是今年是狗年，當發爐的香爐越燒越旺時，大家過爐的心情也似乎越感踏實；有人甚至拿著手機就等捕捉發爐的那一刻，想把當下的「旺」帶回家分送給親友。

池和宮的開廟門、拜頭香儀式，是由新竹縣議會議長張鎮榮、池和宮管委會主委郭格、新豐鄉民代表會主席許秋澤、以及湖口鄉長林志華等率眾一起進行。

池和宮的信眾本來就遠佈竹北以北地區，今年適逢選舉年，更是吸引許多有意在政壇上頭角崢嶸一番的人到場參拜，因為就連議長張鎮榮也直言，他首次出馬參選成功，也是池和宮的信眾襄助以及王爺神力加持所致。

湖口鄉長林志華則以池和宮的「契子」身分說，過去曾看到不少人拿到池和宮開運紀念紅包後，利用春節和親友小賭一下怡情，結果手氣是一等一的旺，所以大家都相信池府王爺可以保佑鄉親發財、賺錢。

池和宮管委會主委郭格說，該廟過去也跟其他宮廟一樣大年初一舉辦「搶頭香」，直到最近10年，考慮信眾參拜的安全，才改成大家一起「拜頭香」。

而為了確保「神前人人平等」，他們出動6名管委會委員們分工收香、和保護香爐，等確定所有的香都收集了，才打開香爐蓋統一一起插下，這樣人人都是拜頭香的幸運兒。