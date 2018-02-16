法鼓山祈福不分藍綠 4大政要首次同台守歲

蔡英文、馬英九、吳敦義、賴清德首度同台守歲祈福。（記者劉信德攝）

2018-02-16 01:49

〔記者吳政峰／台北報導〕法鼓山連續12年舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，已成全國春節盛事，總統蔡英文今年特地撥冗參與，並首度與前總統馬英九、行政院長賴清德、國民黨主席吳敦義同台守歲，眾人在方丈和尚果東法師帶領下，替花蓮震災罹難者與受災戶祈福，響應法鼓山來年主題「平安無事」。藍綠4大政治明星聚集，沒有政治味，只有滿滿的關懷祝福。

蔡英文春節滿檔，直到小年夜才確定敲定撞鐘行程，時隔8年再度參加，已從民進黨主席變為總統，並與馬、吳同台守歲祈福；馬英九則是連續11年參加法會，8年前身分為總統，和蔡英文錯開現身撞鐘，8年後兩人角色丕變，卻同台守歲，安排巧妙，和解意味十足。

蔡英文致詞指出，0206地震雖重創花蓮，但沒有甚麼難關是台灣人過不去的，並引用佛經的話，希望來年「家宅永安」，一起努力；馬英九祝福國人，身心健康、平安幸福、百尺竿頭、更進一步；吳敦義與賴清德則不約而同期盼兩岸關係漸入佳境。

除了藍綠4大政治明星，與會的還有內政部長葉俊榮、政務委員兼政院發言人徐國勇、宏仁集團董事長王文洋、台北市副市長鄧家基、新北市長擬參選人周錫瑋、紅十字總會長王清峰等人。

法鼓山的狗年關懷主題為「平安無事」，果東法師帶領大眾為花蓮震災祈福，願往生者放下憂懼、受創者重拾信心，迎接家園與心靈重建，同時首次舉辦「供燈」發願儀式，讓每一個小燈，凝聚成無量光熱照耀世界，祈願世間苦難平息，幸福安寧。