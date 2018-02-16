歐盟再施壓臉書谷歌推特 遵循消保規範

2018-02-16 00:54

〔中央社〕歐洲聯盟司法事務主管今天加強對臉書、推特和谷歌等美國科技巨擘施壓，要求它們採取更多行動，讓用戶條款符合歐盟法規，認定他們的努力太少。

歐洲聯盟（EU）消費者保護當局表示，有關企業責任和使用者如何被告知內容被移除或合約結束，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google）等企業只解決一部分疑慮。

歐盟主管司法和消費的執行委員喬霍瓦（Vera Jourova）指出，這些公司使用社群媒體網路作為廣告和商務平台，意味它們必須遵守和非網路服務供應商相同的規範。

她發布聲明表示：「企業應該遵守歐盟的消費者規範，若不遵守就會面臨處罰。」歐盟當局在2017年便要求這些企業做出改變，且有權對它們處以罰款。

喬霍瓦還說：「有些企業正採取行動讓它們的平台對消費者而言更加安全，然而，它們的改變還不完整，且耗費太長久時間，這令人無法接受。」

歐盟執委會表示，這3家美國企業曾同意修改部分用戶條款，這些條款限縮企業責任，讓使用者無權要求撤銷網購訂單，並強迫歐洲消費者必須在企業總部所在地加州尋求補償，而非在消費者所在的國家。

臉書發言人回覆表示，他們已與歐盟當局合作改變用戶條款，同時確保更大透明度。他們計畫在今年稍晚發布更新後條款。