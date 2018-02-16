保安宮國運籤「中上籤」 保安宮：今年整體運勢滿好

台北大龍峒保安宮15日除夕夜舉行平安祈福撞鐘儀式，16日大年初一凌晨董事長廖武治抽出國運籤。（記者簡榮豐攝）

2018-02-16 00:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市大龍峒保安宮按照傳統，於除夕子時向保生大帝擲筊，預測狗年國運與各行各業新年運勢。今年抽出國運籤為「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」。

保安宮董事長廖武治表示，該籤屬於中上籤、接近上籤，該籤意指為誠心誠意求神，祈求必定會靈驗，醉酒時遇到鬼魅干擾，也不需驚恐，心誠則靈，自有神明保佑，從詩籤看來今年延續去年股市上漲帶動經濟活絡的好運，期許民眾能在自己的崗位上努力奮鬥。

今年生理（商業），「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」。

五穀（農牧），「枯木庭前欲長芽，金刀為剪布放花，誠心自由誠心報，莫作當時酒價賒」。海冬（漁業）則是「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生，神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧」。

大龍峒保安宮除夕夜的抽國運籤是每年新春的重頭戲，今晚11點，保安宮先敲響108響平安祈福的撞鐘儀式，隨後舉辦新春誦經法會，在凌晨0時，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等狗年運勢。

台北大龍峒保安宮15日除夕夜舉行平安祈福撞鐘儀式，16日大年初一凌晨董事長廖武治抽出國運籤。（記者簡榮豐攝）

台北大龍峒保安宮15日除夕夜，董事長廖武治撞鐘祈福。（記者簡榮豐攝）

15日除夕夜，台北大龍峒保安宮民眾燒香祈福。（記者簡榮豐攝）