史上第一位！女大生鎮瀾宮搶頭香 抱回大金媽祖

穿紅衣的卓玟禎一馬當先搶得鎮瀾宮頭香。（記者歐素美攝）

2018-02-15 23:42

〔記者歐素美／台中報導〕有史以來第一人！大甲鎮瀾宮15日除夕夜搶頭香，就讀文化大學社會福利系的卓玟禎首次參加，就搶得頭香，成為鎮瀾宮有史以來第一個搶得頭香的女生，贏得價值3萬元的大金媽祖神像，她說，一直很想參加搶頭香，沒想到一次就搶中，真的很開心，希望媽祖保佑她順利畢業。

相傳農曆大年初一，第一個將香插進金爐的幸運兒，將會運氣興旺，大甲鎮瀾宮在晚間9點開始舉行歲末誦經祈福，信徒湧進大殿備祭品祭拜，現場煙霧裊繞，晚間10點40分關廟門，隨後，進行開春誦經祈福儀式，晚間11點（子時）一到，即是大年初一，廟方人員廟門一開，在門外等候多時的大批群眾衝擠向前，往金爐方向急奔插香，現場推擠尖叫聲、歡呼聲四起，撞成一團，短短幾秒中驚險刺激又有趣。

一名灰衣男子原本一馬當先，以為自己搶得頭香，開心高舉雙手，可惜他的香用丟的掉到地上，並未準確插進金爐內，結果由穿著紅衣的女生卓玟禎搶得頭香。廟方特別準備了價值3萬、2萬及1萬元的大中小金媽祖，作為搶得頭香前三名的獎品。

家住清水的卓玟禎，目前就讀文化大學社會福利系四年級，她表示，一直很想試試搶頭香，今天和表姐妹等一起到鎮瀾宮搶頭香試手氣，沒想到竟一舉成功，相當開心，她說，搶頭香沒有特別的秘訣，就是努力的跑。

除了搶頭香，鎮瀾宮今年並準備了10萬個「狗然厲害」媽祖小紅包，在搶完頭香後即由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤在廟前發放，許多民眾吃完年夜飯即到廟裡參拜並排隊領紅包，為新的一年開運祈福，直到深夜人潮未歇，洋溢著春節喜氣熱鬧的氣氛。

相關影音