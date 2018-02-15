史上第一位！女大生鎮瀾宮搶頭香 抱回大金媽祖

穿紅衣的卓玟禎一馬當先搶得鎮瀾宮頭香。（記者歐素美攝）

2018-02-15 23:42

〔記者歐素美／台中報導〕有史以來第一人！大甲鎮瀾宮15日除夕夜搶頭香，就讀文化大學社會福利系的卓玟禎首次參加，就搶得頭香，成為鎮瀾宮有史以來第一個搶得頭香的女生，贏得價值3萬元的大金媽祖神像，她說，一直很想參加搶頭香，沒想到一次就搶中，真的很開心，希望媽祖保佑她順利畢業。

相傳農曆大年初一，第一個將香插進金爐的幸運兒，將會運氣興旺，大甲鎮瀾宮在晚間9點開始舉行歲末誦經祈福，信徒湧進大殿備祭品祭拜，現場煙霧裊繞，晚間10點40分關廟門，隨後，進行開春誦經祈福儀式，晚間11點（子時）一到，即是大年初一，廟方人員廟門一開，在門外等候多時的大批群眾衝擠向前，往金爐方向急奔插香，現場推擠尖叫聲、歡呼聲四起，撞成一團，短短幾秒中驚險刺激又有趣。

一名灰衣男子原本一馬當先，以為自己搶得頭香，開心高舉雙手，可惜他的香用丟的掉到地上，並未準確插進金爐內，結果由穿著紅衣的女生卓玟禎搶得頭香。廟方特別準備了價值3萬、2萬及1萬元的大中小金媽祖，作為搶得頭香前三名的獎品。

家住清水的卓玟禎，目前就讀文化大學社會福利系四年級，她表示，一直很想試試搶頭香，今天和表姐妹等一起到鎮瀾宮搶頭香試手氣，沒想到竟一舉成功，相當開心，她說，搶頭香沒有特別的秘訣，就是努力的跑。

除了搶頭香，鎮瀾宮今年並準備了10萬個「狗然厲害」媽祖小紅包，在搶完頭香後即由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤在廟前發放，許多民眾吃完年夜飯即到廟裡參拜並排隊領紅包，為新的一年開運祈福，直到深夜人潮未歇，洋溢著春節喜氣熱鬧的氣氛。

相關影音

  • 灰衣男子因香未插進金爐，與金媽祖擦身而過。（記者歐素美攝）

    灰衣男子因香未插進金爐，與金媽祖擦身而過。（記者歐素美攝）

  • 文化大學學生卓玟禎是鎮瀾宮有史以來第一個搶得鎮瀾宮頭香的女生。（記者歐素美攝）

    文化大學學生卓玟禎是鎮瀾宮有史以來第一個搶得鎮瀾宮頭香的女生。（記者歐素美攝）

  • 鎮瀾宮董事長顏清標發放「狗然厲害」媽祖小紅包給信眾。（記者歐素美攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標發放「狗然厲害」媽祖小紅包給信眾。（記者歐素美攝）

  • 鎮瀾宮今年發送給信眾的「狗然厲害」媽祖小紅包。（記者歐素美攝）

    鎮瀾宮今年發送給信眾的「狗然厲害」媽祖小紅包。（記者歐素美攝）

相關關鍵字： 媽祖 搶頭香 鎮瀾宮 頭香