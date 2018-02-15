全國唯一農曆跨年晚會！歡樂宜蘭年中興文創登場

歡樂宜蘭年今晚在中興文創園區登場。（記者簡惠茹攝）

2018-02-15 22:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「2018歡樂宜蘭年」首度移師中興文化創意產業園區舉辦，宜蘭縣12鄉鎮社區精心創作360條色彩繽紛的染布，及300組燈籠，成為今年歡樂宜蘭年景觀布置的焦點，許多民眾湧入打卡拍照，園區內充滿了傳統新年的氛圍，今天晚上除夕守歲跨年晚會更是全台唯一縣市政府舉辦的年節慶典。

歡樂宜蘭年今年已邁入第25年，除了已經是宜蘭春節的傳統文化活動，更是全國唯一由縣市政府舉行的農曆年大型慶典，2018歡樂宜蘭年以狗年形象為主軸，展開「幸福GO旺」系列活動，今天晚上9點開始，中興文創園區內舉辦隆重的「起爐儀式」，由宜蘭代理縣長陳金德等人揭開序幕。

農曆春年流傳有「趕年獸」的故事，今天在園區內，蘭陽戲劇團也以經典作品「歌仔好萊塢」為文本，加入歡樂宜蘭年經典橋段「趕年獸」，結合眾人力量，將兇猛的年獸趕出蘭陽平原，象徵平安過好年。

除夕晚會上活動高潮迭起，不但剛剛已有鄉土劇演員組成的「捌柒樂團」進行熱場演出，讓熱愛鄉土劇的長輩，吃飽年夜飯後出來散步加追星，2個願望一次達成；還將有年輕人喜愛的「滅火器樂團 」接力演出，掀起活動另一波高潮。

最後晚間11點59分，代理縣長陳金德等人將在現場與民眾一同在倒數聲中迎接新春，並發送3600份狗年紀念紅包，文化局表示，歡迎民眾前往參加。