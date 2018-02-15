回家吃年夜飯 台南國道車流、高鐵人潮都算順暢

民眾提著行李，趕搭高鐵返鄉團圓。（記者吳俊鋒攝）

2018-02-15 16:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天除夕雖然是農曆春節連續假期的首日，多數民眾已在昨晚提前回家，南部國道未見爆量車流，路況正常，也有人選擇搭乘高鐵趕赴年夜飯，但進出站旅客不會太壅塞，返鄉之路，還算平順。

為了趕回家過春節，不少民眾選擇小年夜出發，根據高鐵公司的統計，台南站昨天疏運的旅客將近2萬8千人次，比平常的週休假期增加了4成，以返鄉團圓的居多。

今天仍有未返鄉的民眾趕著回家吃年夜飯，上午起，旅客湧現，不過人潮明顯比前晚少，高鐵公司統計，進出站約1萬2千名，僅是平常週休假期的6成，而週日才正式開放的站前廣場U型接駁車道，使用狀況還算順暢。

至於國道1號，除了末端的高雄漁港路出現壅塞之外，嘉義大林以南，大致順利，連平時容易擁擠的永康、大灣、仁德等地，車速都很正常。

國道3號雲林古坑以南路段也是，年假首日，沿途大致平順，提醒民眾初一起，出遊人潮會開始湧現，籲請民眾開車上路時要注意保持間距，以策安全。

年假首日，國道台南路段的車流大致順暢。（記者吳俊鋒攝）