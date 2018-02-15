全國創意花燈競賽 創作皆為台灣祈福

高雄女子監獄「天官賜福、五福成吉」花燈寫有天佑台灣，融入Q版神明，護佑台灣風調雨順。（記者陳文嬋攝）

2018-02-15 16:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2018高雄燈會藝術節」將於18日登場，「全國創意花燈競賽」結果今出爐，由復興國小「高雄旺旺來」、青年國中「歡樂go高雄」、立志中學「犬效豐年家家富、哮天神犬顯神威」及高雄女子監獄「天官賜福、五福成吉」榮獲「燈王」，由於日前發生花蓮地震，今年花燈創作大多為台灣祈福，融入狗年意象、Q版神明，護佑台灣風調雨順。

由市府教育局主辦「全國創意花燈競賽」，今年來自全國61件作品參賽，由於今年是狗年，高雄古名又是「打狗」，花燈創作以狗年為主題，加上近來地震頻傳，花燈寫有「花蓮加油」、「天佑台灣」，創作福祿壽財喜神，各獻祥瑞、守護台灣。

復興國小「高雄旺旺來」，榮獲國小幼兒園組「燈王」，也奪下環保創意獎，以環保回收物件做成的高字塔，代表著綠能環保的高雄，塑膠杯製成的鳳梨，代表高雄好運旺旺來；國中組「燈王」青年國中「歡樂go高雄」，以歡樂小丑為主軸，將歡愉快樂氣氛，帶入高雄的燈會中，呈現歡樂嘉年華。

高中職組「燈王」立志中學「犬效豐年家家富、哮天神犬顯神威」的「二郎神」與「哮天犬」造型萌翻，象徵狗年上天特派二郎神率哮天犬下凡鎮守，護佑台灣風調雨順。

大專社會組「燈王」高雄女子監獄「天官賜福、五福成吉」，作品由天官奉玉旨帶領天上星君賜福台灣，集結福祿壽與喜神、魁星五神下凡，護祐台灣風調雨順、國泰民安。

值得一提的是，大寮區樂齡學習中心已連續參賽3年，20多名長輩平均75歲，年紀最大是80歲阿嬤簡黃碖，花了10個月創作「迎新送舊狗年行大運」、「魚菜共生、源源不生、代代相傳」花燈，兼具環保與傳承精神。

其中大黃狗與公雞使用超過5千枝稻梗與竹筷，由長輩們輪流一根根裁剪而成，為了推廣魚菜共生理念，蒐集300個寶特瓶，克服連接困難，還要讓水流共通，雖然多次組裝均失敗，但長輩們不灰心，將有機食物鏈，延伸為花燈創作，象徵「源源不絕、代代相傳」精神。

青年國中創作「歡樂go高雄」花燈榮獲今年國中組組的「燈王」。（記者陳文嬋攝）