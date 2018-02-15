回家團圓囉！返鄉專車抵台東 縣長夫婦親迎

2018-02-15 15:50

［記者張存薇／台東報導］除夕夜趕回家鄉團聚！台東縣連續8年開辦春節返鄉專車，搭乘率今年均超過9成，今天下午第2列次抵台東，縣長黃健庭與夫人陳怜燕也到場迎接，祝福民眾新年快樂，縣府民政處表示，19、20日另有3列次返工專車，若還未取票者可以在18日起至台東縣府1樓大廳返鄉專車服務台取票。

因東部幹線火車票在春節期間仍供不應求，縣府持續辦理春節返鄉專車，往返各3列次以專車直達方式疏運，由樹林發車，沿途僅停靠板橋、台北、玉里、池上、關山及鹿野站，今年返鄉專車第1班於昨天晚間發車，第2班專列則於今天上午9點14分開出，車上縣府隨車人員還發送「關山米乖乖」，並於下午1時45分抵達台東火車站，縣長黃健庭伉儷由民政處副處長歐斐君陪同，特別在出口通道迎接返鄉鄉親，向鄉親賀歲。

歐斐君說明，今年3列的返鄉專車鄉親乘車率都非常高，第1班乘車率96.2%、第2班乘車率高達97.8%、第3班乘車率為91.8%。

東縣春節回到台北工作岡位的返工專車19、20日中午共有3班次，目前均訂位額滿，民政處指出，縣府1樓大廳返鄉專車服務台18至20日每天上午9時至下午5時提供取票、退票服務，請民眾搭車前務必先取票。洽詢電話：1999專線。