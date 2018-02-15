早產兒腦缺氧醫院任其自生自滅？媽媽心痛爆料引網友熱議

2018-02-15 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕醫者仁心，許多人將自己的健康與生命，信任地全盤託付給在醫院工作的白衣天使們，但對於這名新手媽媽可能就不是這麼一回事。該名剛生產完的網友在臉書社團《爆料公社》指出，透過媽媽的朋友介紹到新竹光×路醫院迎接寶寶，但未料寶寶在2月2日掉出子宮，造成腦缺氧、腦水腫，但醫院作法卻是讓寶寶自生自滅，讓她十分不能接受。

一名新手媽媽在《爆料公社》指出，本來排定2月19日剖腹，但因為寶寶出狀況，只好提早剖腹，但是為時已晚造成寶寶腦部缺氧，原PO表示醫院加護病房一直拖延還勸說放棄，腦部超音波本來只有一點白白的，後來出現一堆，腦部細胞持續壞死。

拖了10天要轉院，院方還不給轉，後來透過朋友安排，轉到長庚後還發現嬰兒頭上有傷，讓她怒不可遏。原PO表示：「救不救的活，我已經調好心態，只是不希望有下個受害者！」

不少網友看完後認為，不可以盡信一方說詞，畢竟事關重大，網友留言指出：「醫療問題不是專業的人能理解，病患家屬朋友反應也很難全信？只有等後續了，願寶寶平安」、「新竹這家醫院真的越來越爛了！每次去都滿肚子氣。絕對不會再去了！」、「人命關天，醫院不太可能會做這種事，單憑一方說詞不能100%全信，先卡位等續集。『假如』院方真有過失絕對可以告到底、拿賠償；『假如』是非顛倒真相大白，爆料的人一定會吃上官司」。