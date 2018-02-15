滿心期待年終領多少 物流主管打開一看只有「100元」

2018-02-15 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前有一名工程師在論壇PO文年終獎金只有1萬元，讓他感嘆「年終領好爛，真不想回家過年」；無獨有偶，一名物流業的主管原本滿心期待可以領到滿意的年終獎金，結果打開「年終獎金薪資單」發現，年終竟僅有100元，讓他傻眼表示，年終給100元還不如給他一包香菸，還會說聲感謝咧。

一名任職4個月的物流業江姓主管昨（14日）在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我真心覺得做人要知足常樂，工作上的努力付出是本份，表現良好是基本，不需特別邀功，也不需積極表現，公司一定會看到我的優秀給予我相對的肯定！」

江姓主管表示，他滿心期待領年終，想說領完晚上可以去放鬆玩樂，沒想到打開年終薪資單一看，上面只寫著「年終獎金100元」，讓他傻眼的說，「給這價錢不如給我包七星，我還會說聲謝謝！我TMD還是個主管...」。他還說老闆要他除夕至初二值班，但氣到已經把離職單放在桌上準備走人。

他另外打聽到，有個同事做滿9個月領200元，還有同事領到1000元，但14日也離職了。許多網友見狀打抱不平的說，「媽呀！100也算年終哦！還不如不給哩」、「100？要是我的話就拿這100元往老闆臉上扔過去...」、「100，包白包嗎？現在白包都超過100。」、「連基本時薪（140元）都不到啊...給心酸的嗎？」、「根本是糟蹋人的」、「100真的是太令人心寒」。