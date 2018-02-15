控「全球愛滋病患來台爽用健保」 疾管署打臉黃安！

2018-02-15 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕長年在中國發展的反台獨資深男星黃安，昨於微博指稱，「全世界的愛滋病患，都可以來台灣爽用健保」，質疑與總統蔡英文投資愛滋病藥廠脫不了干係。對此，衛福部疾管署也提出回應，打臉黃安的不實指控。

黃安表示，「2月4日，民進黨政府悄悄的通過全世界的愛滋病患，都可以來台灣爽用健保，終身免費，健保局大請客。」

黃安不解，「這件事我始終覺得很詭異，健保局不是整天鬼吼鬼叫說要破產了嗎？怎麼突然又變得如此慷慨？」

黃安指出，「原來，蔡英文投資了一家艾（愛）滋病藥廠，健保局的葯（藥）就是跟這家蔡氏大作坊買的。政府買單、蔡英文賺錢，快快樂樂賺到死！這就是整個事情的真相！」

《蘋果日報》報導，疾管署副署長莊人祥回應，全球有健保的國家，皆給付相關醫治費用，治療可有效減少新增感染人數，且並非所有人都可爽用健保。

報導指出，莊人祥解釋，外籍感染者若要免費治療，須先通過5關卡檢測（受聘在台工作或獲得合法居留身分；取得居留證明文件需居留滿6個月；愛滋感染被通報列管；開始治療的頭2年自付藥費，1年約花費20萬；在台有就醫治療紀錄），才能獲得給付。

報導提到，莊人祥說明，至於給付的藥物，目前尚無包含國內藥廠生產的新藥，而是多使用國際藥廠製作的藥品。