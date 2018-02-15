亞太校方不甩教育部 償還教師欠薪再跳票

2018-02-15 14:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣的私立亞太創意技術學院，2016年由怡盛保全集團接手經營，但校方董事會卻違法擅自刪減教師研究費7折餘款，2月8日經教育部主導協商，要求亞太校方應於昨日償還教師積欠薪水，但校方卻不甩教育部決議，再度跳票，昨日僅償還部分教師半數欠薪，受害教師們痛批校方背信毀諾，直嘆這個年難過了。

怡盛保全集團接管亞太創意技術學院後，陸續停止校內19科系招生，並強迫原就讀學生轉系或轉學，並私將教師研究費打3折，甚至強迫進入教師安置程序，使教師無課可上、無薪可領。

高教工會、亞太教職員生自救會上週至教育部前靜坐抗議，聲淚俱下指控校方劣行，教育部因此招開四方協商會議，要求亞太董事會須於昨日償還教師遭私扣的薪水，另於3月底前與教師重新協議薪資問題，並對權益受損學生提出補償辦法。

但亞太董事會卻不甩決議，昨日再度跳票，僅償還現職教師4折欠薪，對於其他被迫離職教師卻置之不理，並謊稱剩餘欠薪將在年後再與教育部協商，但教育部昨又再度發文要求校方補足所有教師全額欠薪。

權益受損的教師們表示，校方在教育部做出決議後仍頻頻施小動作，於週一要求校內教師簽下護校同意書，同意自願薪資打折，讓許多教師憂心若是不簽下同意書恐遭違法安置，等同遭解聘。

今天高教工會與亞太亞太教職員生自救會再發聲明，痛批怡盛保全集團毀信背諾，而教育部也無積極作為，未能維護師生權益，任由龐大公益校產被怡盛保全私有化，師生們未來將持續走上街頭，除爭取權益，也要喚醒大眾關注教育資源被不當掠食後延伸不公義的嚴重問題。