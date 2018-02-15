除夕難團圓？植物人在護理師及志工照護下展笑顏

2018-02-15 14:12

［記者洪美秀／新竹報導］除夕是家家戶戶慶團圓的日子，不過，像護理師、司機或醫院留守人員因工作無法與家人團圓，而創世基金會守護植物人，讓無法回家與家人團圓吃飯的植物人，在護理師及志工和留守人員的陪伴照護下，即使無法說話，還是能透過眼神及肢體展笑顏，感受過年喜氣氛圍。

創世基金會新竹分院長曾綿美說，院內有54名植物人，從20歲到80歲都有，有的是因車禍腦傷失去知覺，有的則是因生病需長期躺臥，這些植物人雖無法說話，且因知覺遲緩無法表達，有的住在院內已10幾年了，每到過年除夕夜，植物人是最難與家人「團圓」的人。

曾綿美說，為讓植物人感受到年節團圓氣氛，院內的護理師及志工和留守人員仍會在院內佈置過年的喜氣裝置，也會告知植物人過年到了，並與植物人說說話，有幾名植物人雖無法言語，但嘴角會微微上揚，或者露出喜悅的眼神，從他們微小的肢體動作及眼神，似乎知道「過年了」。

曾綿美說，創世基金會新竹分院內的院民雖難與家人團圓，但植物人的家人有時會利用吃過年夜飯後就到院內走走，陪成為植物人的家人說說話，有的則帶著過年喜氣的紅包或紅色衣服讓植物人套上，感受過年的喜氣，讓植物人即使無法回家過年，依然能感受年節氣氛、增添福氣。

新竹分院今年也將擴院，從54床增加到77床，希望提供有需要的弱勢家庭免於照顧植物人的麻煩，也讓植物人雖無法言語，仍獲得應有照護尊嚴。