過年走春新竹小旅行 護城河及新竹車站體驗浪漫

2018-02-15 13:21

［記者洪美秀／新竹報導］農曆春節假期開始，新竹市府與新竹火車站旅遊服務中心在春節期間加開新竹市小旅行免費導覽服務，從16日大年初一到20日大年初五，下午2點到3點半，會由導覽員帶著民眾探索新竹市，走訪新竹市區景點，且會有在地人帶路，介紹隱藏版道地小吃，2人以上成行，邀請民眾帶家人、朋友春節期間來新竹市走春、遊玩。

市府城銷處表示，這項活動在每週六、日上午10點推出免費導覽服務，春節期間服務不打烊，還特別加開過年期間，初一到初五下午導覽梯次，導覽路線串聯新竹車站、護城河、城隍廟等景點。活動須事先報名，初一至初五下午2點出團，每梯次1.5個小時，集合點在新竹火車站旅遊服務中心，2人以上成行，最多20人為限，並為參加旅客加保保險。旅客可直接到新竹火車站旅遊服務中心現場報名，或電洽：03-525-8977。

新竹市長林智堅說，竹市巷弄中有許多隱藏版在地美食，等著民眾挖掘；此外，市府舉行「新竹過好年」活動，在東門城及護城河周邊設置6件藝術裝置，小旅行也會帶大家走訪護城河，讓走春民眾感受藝術及充滿年節歡樂的氣氛。

城銷處表示，新竹市城隍廟是美食一級戰區，城隍廟周邊有摃丸、潤餅、冰店等名店小吃，店家新春期間都有營業；如有購買新春伴手禮需求，無論是餅皮質感鬆脆、內餡柔軟的竹塹餅，或是陪伴新竹人的水蒸蛋糕，都是伴手禮首選。