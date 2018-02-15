小英初二香山財神爺廟發紅包 林智堅同場發「圓滿紅包」

2018-02-15 12:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅新春「圓滿紅包」供不應求，農曆春節期間還會到各大廟宇發送，除了林智堅的圓滿紅包，大年初二到香山財神爺廟，還可拿到總統蔡英文的新春福氣紅包，過年討個雙吉利。

新竹市長林智堅說，新春期間到廟裡參拜走春祈福，添喜祝壽，是台灣民眾過年傳統習俗，市府一如往常會在春節期間到寺廟行春參香、贈送圓滿紅包給參香民眾，他也感謝神明過去一年的庇佑，祈求新的一年市政事事順利。

林智堅說，新竹地區各大廟宇，在農曆春節期間都推出一系列祈福活動，不管是市民或外地來的朋友，都可到新竹市廟裡走春，祈求諸事平安，他也祝福市民，狗年興旺狗來富。

新竹市府民政處表示，市府戊戌年春節寺廟開正祈福活動，規劃在小年夜及除夕晚間、大年初一、大年初五展開各廟宇祈福參香，預計拜訪新竹市區18間廟宇，且會在寺廟發送圓滿紅包，時間公告都已張貼在寺廟內，因數量有限，歡迎有興趣的民眾前往索取圓滿紅包，祝福民眾新的一年能好運「旺旺」來。

林智堅說，市府今年推出1元「圓滿紅包」，以紅色外裝、灰色內底打造樸實穩重、精緻質感，堪稱春節期間最夯時尚小物，紅包外裝更印有由知名書法家王怡臻老師所撰寫「一定幸福」隸書字體，於年節期間發送民眾，分享平安、幸福，原本只印40000份，已加印2次達45500份，希望讓更多民眾感受幸福氛圍。

春節寺廟開正祈福參香行程，發送圓滿紅包時間都已貼在各廟宇，提醒市民注意發送時間，今天除夕晚間發送的廟宇有長和宮、新竹都城隍廟、內天后宮、境福宮、竹蓮寺。

16日大年初一：東寧宮、關帝廟、宏宗聖堂道學院、普天宮、埔頂慈雲庵、開台金山寺、東山綠水福德會、富美宮 、代天府。

17日大年初二：佑聖宮、香山財神廟。20日大年初五：太初玄清宮 、香山財神廟。