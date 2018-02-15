幫友人搶到返鄉「人情票」竟被譙母豬 網友全傻眼怒推絕交

有女網友在臉書社團分享幫朋友搶回家過年的票，結果反被罵母豬，讓她很傻眼。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2018-02-15 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕春節假期返鄉人數眾多，如果沒有提早訂票，通常很難順利買到，一名網友就在臉書社團《爆料公社》分享，他幫友人拿到「人情票」，結果對方竟然在事成後罵她「母豬」，讓她十分傻眼，也讓網友看不下去，直呼這種朋友可以不用交了。

一名女網友在《爆料公社》貼文表示：「因為返鄉車票難訂，朋友請我幫他訂，打了好幾通電話拜託高層，好不容易幫他訂到了『人情車票』」，因為是人情票的關係，因此必須到特定地點取票，因此原PO馬上打電話告訴朋友，沒想到對方居然在LINE上爆氣譙她髒話，還說：「可以不要七早八早打電話嗎，請留言給我謝謝，打電話來講我也無法取」，最後還出言辱罵原PO是「母豬」。

原PO將這件事分享後，不少網友十分傻眼，紛紛留言：「只能說根本是犯X，妳若平常沒有跟人表示自己有辦法拿到這種票，會招來這種問題嗎？這只是告訴我們，就算自己有特殊管道平常還是低調一點好，這種福利自己或家人爽就好。」、「拜託你跟他絕交好嗎，不要讓我看不起你」、「奴性這麼重還有什麼好po的」、「看到母豬二個字，就可以直接封鎖了」、「這朋友可以不用當，留點自尊給自己」；也有朋友質疑為什麼能夠拿到人情票，原PO則澄清表示：「大家別誤會，人情票只是指請別人公司幫我卡台鐵網頁搶臨時有人退訂的票！」