春節年味飄香營區 六軍團創意年菜廚神大賽阿基師喊讚

2018-02-15 12:13

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍第六軍團提升部隊食勤技藝舉行創意年菜比賽，每支競賽團隊的預算只有3000元，要在120分鐘內製作出5道12人份的年菜料理，想要在比賽中脫穎而出，考驗著個人的廚藝與團隊的默契；擔任評審的名廚阿基師（鄭衍基）說，選擇新鮮食材，不浪費、不過度烹飪，就可輕鬆料理美味食物。

陸軍第六軍團年前與鄰近的桃園市中壢區南亞技術學院合作，在該校觀光餐旅大樓辦理「創意年菜廚神大賽」，由所屬12個部隊的食勤兵代表在「創意年菜廚神大賽」中各顯身手，一爭高下。

主辦單位為使競賽更具專業性，邀請名廚阿基師、鄭至耀及陳金民擔任評審，透過現場指導與講評內容，使在場選手能夠精進廚藝；每個參賽隊伍在賽前可說是花盡心思，在經過一番激烈競爭，由三支部團隊脫穎而出，以「一帆風順（鮮蝦雙囍臨）」、「年年有餘（鮮魚山藥捲）」、「滿載而歸（彩椒糖醋雞）」、「知足常樂（鮑菇燴鮮蔬）」及「福氣滿袋（金黃海鮮羹）」等5道創意年菜，摘下最佳料理「廚神」頭銜。

六軍團政戰主任謝明德表示，指揮官徐衍璞中將到任後，積極推動官兵公餘進修，與南亞技術學院簽訂策略聯盟，並在營區內建立教學點，配合校方開設企業管理、烘焙食品等學位證照課程，提供官兵個人充實自我的機會，也有助於部隊整體人力素質的提升。

阿基師在賽後講評時提到，民以食為天，食以味為先，味以鮮為首，選擇新鮮的食材，不浪費、不過度烹飪，就可以輕鬆料理出美味的食物，而部隊伙食受限於經費有限，食材的選擇上更有難度，能夠在競賽中獲勝，更是一件不容易的事情。

獲得冠軍的三支部代表上兵劉威志表示，大家在賽前就下定決心要奪得冠軍，除了在賽前集中訓練，還擬定分工合作的比賽策略，對於所烹煮出的每道料理都充滿信心，很開心一舉拿下冠軍殊榮，為部隊爭光。