除夕圍爐食用冷凍年菜 消保官提醒注意內容物、重量和保存期限

2018-02-15 11:38

［記者洪美秀／新竹報導］今天是農曆除夕圍爐夜，不少民眾選購冷凍包裝年菜圍爐團圓，業者為吸引消費者，推出各種冷凍年菜，口味眾多，新竹市府消保官劉興振利用今天除夕一早就到大潤發湳雅店、遠東愛買巨城店、大潤發忠孝店等量販百貨，了解年菜活動廣告與包裝，提醒民眾注意年菜包裝上重量、數量等標示及保存期限與廣告是否相符，才能吃的安心、有保障。

消保官劉興振表示，大潤發張貼大型分類廣告，像佛跳牆、雞湯、豬腳、海鮮料理等，遠東愛買有年菜套餐廣告，3家店都有標明重量或數量，而遠東愛買年菜套餐廣告，有6道菜一套1000多元廣告圖示，也有標明重量或數量，而包裝內容物是否名實相符，建議消費者拆裝時可先秤量。

劉興振表示，消費者購買冷凍包裝年菜，應先看包裝是否完整、是否標示重量、數量、內容物、添加物、熱量、保存期限、保存溫度、熱食方法等，勿輕易相信廣告而衝動購買。

他舉例，內容物主要原料的大小重量應清楚標示，如醉蝦15隻是合計幾公克重、烏骨雞湯的雞是全雞還是半雞有幾公克重等，避免與購買預期心理產生落差。

如果消費者不幸因食用冷凍包裝年菜食品造成胃腸不適，務必留下檢體，包括未食用完的部分和排泄及嘔吐物，可送到衛生局檢驗，才能向製造業者請求賠償，若有消費糾紛，可向市府消保官申訴。可電洽：03-524-9264、0933-116489。