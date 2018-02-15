除夕圍爐食用冷凍年菜 消保官提醒注意內容物、重量和保存期限

2018-02-15 11:38

［記者洪美秀／新竹報導］今天是農曆除夕圍爐夜，不少民眾選購冷凍包裝年菜圍爐團圓，業者為吸引消費者，推出各種冷凍年菜，口味眾多，新竹市府消保官劉興振利用今天除夕一早就到大潤發湳雅店、遠東愛買巨城店、大潤發忠孝店等量販百貨，了解年菜活動廣告與包裝，提醒民眾注意年菜包裝上重量、數量等標示及保存期限與廣告是否相符，才能吃的安心、有保障。

消保官劉興振表示，大潤發張貼大型分類廣告，像佛跳牆、雞湯、豬腳、海鮮料理等，遠東愛買有年菜套餐廣告，3家店都有標明重量或數量，而遠東愛買年菜套餐廣告，有6道菜一套1000多元廣告圖示，也有標明重量或數量，而包裝內容物是否名實相符，建議消費者拆裝時可先秤量。

劉興振表示，消費者購買冷凍包裝年菜，應先看包裝是否完整、是否標示重量、數量、內容物、添加物、熱量、保存期限、保存溫度、熱食方法等，勿輕易相信廣告而衝動購買。

他舉例，內容物主要原料的大小重量應清楚標示，如醉蝦15隻是合計幾公克重、烏骨雞湯的雞是全雞還是半雞有幾公克重等，避免與購買預期心理產生落差。

如果消費者不幸因食用冷凍包裝年菜食品造成胃腸不適，務必留下檢體，包括未食用完的部分和排泄及嘔吐物，可送到衛生局檢驗，才能向製造業者請求賠償，若有消費糾紛，可向市府消保官申訴。可電洽：03-524-9264、0933-116489。

  • 除夕圍爐吃冷凍年菜，新竹市消保官提醒消費者注意保存期限日期和內容物與重量是否符合，保障自我權益。（新竹市政府提供）

    除夕圍爐吃冷凍年菜，新竹市消保官提醒消費者注意保存期限日期和內容物與重量是否符合，保障自我權益。（新竹市政府提供）

  • 新竹市消保官提醒消費者注意冷凍年菜保存期限日期和內容物與重量是否符合，保障自我權益。（新竹市政府提供）

    新竹市消保官提醒消費者注意冷凍年菜保存期限日期和內容物與重量是否符合，保障自我權益。（新竹市政府提供）

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