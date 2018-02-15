響應環保 金牌總舖師外賣年菜也「限塑」

手工八寶丸最受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2018-02-15 12:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天除夕，預購年菜逐漸成為趨勢，各餐廳與外燴業者都動員人力趕製，以因應客戶取貨，曾在國際廚藝競賽奪得冠軍的金牌總舖師盧正治凌晨就上工，相當忙碌，特別的是，他還配合「限塑」政策，捨棄一次性餐具，也不提供熱袋，附贈可重複使用的瓷器燉盅、圍爐砂鍋，或者微波碗等，響應環保。

有別於一般業者，盧正治推出的年菜，採單點模式，提供15道美味佳餚讓民眾選購，他表示，目前小家庭型態多，買整桌的料理，常會吃不完，形同浪費，改變行銷手法，深受歡迎。

盧正治說，這次的年菜，民眾訂購了近800道料理，排行榜第1名的為手工八寶丸，傳統封肉「唐朝一品香」人氣居次，五柳枝石斑、紅燒魚翅羹等賣得也不錯，都屬於古早味。

盧正治的寶味珍宴席團隊，動員了15人料理年菜，今天凌晨零時就開始工作，熬夜趕製，早上再陸續分裝，以利近午客戶取貨。

盧正治還配合限塑政策，不提供熱袋，佛跳牆、烏骨雞湯等附贈瓷器燉盅，帝王蟹、大沙公蟳等海鮮爐，送上送砂鍋，其他料理則都採取微波專用碗來承裝，讓好吃的年菜，也符合環保趨勢。

「金牌總舖師」盧正治的宴席團隊，凌晨就開始趕製年菜。（記者吳俊鋒攝）