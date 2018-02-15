除夕大過年強拆古蹟 新竹市太原第被夷為平地

2018-02-15 11:25

［記者洪美秀／新竹報導］台灣史上頭一遭，除夕大過年拆古蹟！已被暫定為古蹟的新竹市溫宅太原第，居然一早就被為夷為平地，包括新竹市多個文化團體及文化局人員獲報到現場都嘩然傻眼，直呼太囂張了，文化局表示，竹市文資審查委員會原本訂23日要前往會勘，居然除夕就被拆，文化局將依文資法規定，依法究辦。

今天一大早，不少文化人士獲報新竹市溫宅「太原第」已被強拆，據了解，應該是清晨5、6點來拆除的，文化人士趕緊報警，警方也到場處理並拉起封鎖線，很多文化人氣的說「居然大過年拆房子，沒聽過這種事，這應該是台灣史上第一次！」

臉書社團「老屋發展處」文化人士指出，溫宅太原第已被提報具文資價值，且文化局已組成文資審查委員會要在23日前往會勘，由於溫宅太原第保留的好好，極具古蹟價值，但據了解，溫家人應與建商達成都更協議，是否因此強拆準備都更，讓人質疑。

文化團體也說，台灣目前很多私人的古蹟因不想被列為古蹟，都會在被指定古蹟前就進行都更，因此建議相關單位能成立「容積銀行」，給予容積獎勵，提高對古蹟所有權人保留古蹟的意願，不過仍譴責這種惡劣手段，居然利用大過年強拆房子，呼籲市府以文資法最高罰則予以開罰，以示警惕。

新竹市文化局文資科表示，位於新竹市西大路730號的溫家古厝「太原第」，已在今年1月31日由文化局通知屋主為暫定古蹟，也訂在2月23日要召開文化資產審議會審議其文資價值，如今卻被怪手強拆，對於屋主行徑，文化局表示嚴厲譴責。

文化局表示，日前陸續接獲提報人提報「太原第」將出售給建商，有拆除危險。文化局才緊急啟動審議程序，且在1月31日發出文資審議開會通知書，告知所有權人依文資法第20條規定，此案已進入審議程序為暫定古蹟，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應予以管理維護。若有毀損暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，將依文資法第103條規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。

此外，文化局也已邀請文資審議委員薛琴、鍾心怡及李奕樵等人組成專案小組委員，到現場勘查，只是屋主未同意開門讓委員入內勘查，故委員只能先依據外觀研判，初步認定具有相當程度之文化資產價值。

文化局表示，太原第為傳統四合院建築，約建於中國清末到日治初期，日治昭和10年、即1935年修建完成為現貌，兩進兩護形成口字型，再加左右過水及外護龍，面寬共七開間，前埕外設土埆造圍牆，入口偏於左側，應為風水之考量，整體格局完整。

第一進中央左右次間為斗砌磚造，凹壽式入口及外護龍山牆使用平英式磚砌法，可謂閩南傳統工法與近代工法結合。左右次間水車堵、墀頭的剪黏、交趾陶裝飾仍然保留，護龍山牆有泥塑懸魚裝飾，左側以書冊、右側以畫軸為題材，具歷史價值。

針對此案屋主藐視法律的行徑，無視文化資產法的存在，新竹市府已立即依法制止，並請警方封鎖現場，加強巡邏，防止老屋構件佚失外，將移送檢方偵辦，同時也會在23日召開審議會審議其文化資產價值，並討論是否依文資法第104條規定予以回復原狀。