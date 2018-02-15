除夕返鄉車潮漸湧 高公局：接近中午才是高峰

2018-02-15 10:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是除夕夜，國道上午6點開始逐漸出現車潮，上午9點左右，國1南下湖口至新竹、玉田－彰化、國3大溪－龍潭都出現時速不到40公里的壅塞情況，交通部國道高速公路局交管組科長徐福聲表示，今天的尖峰預期會出現在接近中午的時候，屆時上述壅塞路段可能會再擴大，呼籲民眾可調整出發時間，若該時段要出發，會經過國道易壅塞路段時，可評估先行駛地方道路後再上國道，短途不到60公里也可多走地方道路，總行車時間可能會較行駛國道少。

徐福聲表示，目前國道已有多處路段實施精進式匝道儀控，整合同一區多個交流道，共同評估哪個交流道可放多少車輛上國道；目前北區已實施最嚴格匝道儀控，所以上午8、9點出現壅塞的湖口－新竹路段，壅塞情況未再擴大。

在實施最嚴格的匝道儀控情況下，若交流道入口排隊車輛多，民眾可能需要等候20至30分鐘的時間才能上國道，高公局建議若民眾目的地不遠，行駛地方道路可能就會比走國道還快速，尤其是今日上午新竹地區。

徐福聲表示，中午過後國道車流量就會開始明顯下降，局部壅塞路段下午3點過後也會紓解，下午3點過後，國道基本上就能做到供給超過需求的情況，沒發生事故的話，行車大致就能恢復順暢，到了晚上8、9點大家吃完飯後，國道車流量可能會再增加，但比起中午高峰預估少30%，不太會出現壅塞情況。

高公局預估，今日車流量僅106百萬車公里，與平常週末假日差別不大，今日上午的車流情況，都還在高公局預估的誤差範圍內，車流量並未超出預期。