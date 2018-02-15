返鄉狀況不斷！ 國道3號1貨車翻覆、4客車追撞（不斷更新）

國道3號發生4小客車追撞及一貨車翻覆意外。（記者顏宏駿攝）

2018-02-15 15:00

首次上稿 10:20

更新時間 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假開始，高公局預估返鄉車流為平日的1.5至2倍，今（15）日稍早前，絕大多數車流狀況舒緩至時速90公里左右，但王田一帶路段目前仍因為車流量大，持續壅堵，時速不到40公里。建議改往其他替代道路，避開壅塞路段。 國道3號南下134公里處現有4輛小客車追撞，現場有回堵狀況；134.3公里處，西湖服務區路段內側則有一輛小貨車翻覆，後方車多，目前狀況有待後續更新。

據統計，國道五號蘇澳交流道南下車輛，有70％前往花、東，蘇澳交流道到蘇花改有兩條行駛路線，包括台九線連接蘇港路、台二戊，春節首日南下車潮，集中在今天上午，午後已逐漸紓解。除了湖口、彰化部分路段阻塞外，其餘路段持續保持暢通，基本時速都有90公里。

此外因為花蓮震災影響，蘇花改和蘇花公路全線暢通，但是仍有民眾貪快闖路肩超車，目前已有6台違規，警方表示，違規者將依法開罰900元以上，1800元以下罰鍰。

稍早前國道1號車流量狀況一度舒緩，但至今日下午2點57分時，中山高速公路彰化路段南下189至192公里王田–彰化系統路段，因為車多流量大，時速降到31公里至33公里之間。

另外提醒，因各地區車流量龐大，多數路段不斷傳出物品掉落道路、自小客車自撞護欄等等大小狀況，請民眾多多利用警廣即時路況掌握最新訊息，降低意外風險。