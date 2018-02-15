02/15 各報重點新聞一覽

2018-02-15 08:13

自由時報

拿193億 頂新爽別101

日商伊藤忠春節前確定取代頂新魏家，成為台北一○一單一最大股東。投審會昨通過，伊藤忠以約新台幣一九三億元（六．六五億美元）收購頂新持有台北一○一的三十七．二％股權，預計三月底前完成交割，伊藤忠將是一○一首個外資股東，也將接手原頂新的五席董事；頂新魏家則將告別插旗約九年的台灣地標。

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付A片女星380萬 川普律師認了

美國總統川普的長年律師柯恩（Michael D. Cohen）十三日告訴紐約時報，他曾在二○一六年總統大選投票前一個月、川普的陳年黃腔錄音帶鬧得滿城風雨之際，自掏腰包支付給宣稱曾是川普小三的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）十三萬美元（約三八○萬台幣）封口費，形同間接證實稍早媒體報導指稱，川普曾在第一夫人梅蘭妮亞生產後不久外遇劈腿。

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成衣包搖頭丸 中國走私600公斤來台

基隆地檢署指揮調查局等單位，昨宣布破獲史上最大量的走私二級毒品MDMA（亞甲二氧基苯乙基胺，俗稱搖頭丸）案，共查扣約六百公斤，黑市價高達三十億元，可供二三○○萬人施用，犯嫌自以為透過免驗的優良貿易商進口，就可規避查緝，竟只用成衣隨便包一包，就以貨櫃夾藏毒品方式從中國運到台灣。前來取貨的陳姓男子被捕後遭收押，檢調將追查幕後主嫌。

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蘋果日報

直擊 坐爽牢 魏應充胖了

魏應充入監爽當開心農夫！頂新、味全前董座魏應充，因以低價棕櫚油混油牟利，被依詐欺罪判刑兩年，去年七月才到台北監獄服刑，年底就轉到較輕鬆的外役監。《蘋果》連兩天獨家直擊，發福不少的魏下田種菜掃地，但第一天雖拿著耙子卻僅耙土二十秒，第二天還和典獄長談笑風生，而最快今年七月，魏就能聲請假釋。

國道今湧車潮 年初三最塞

春節連假今登場，國道提早返鄉車潮昨已出現，車流量增約5成，高公局預估，今清晨6時起國道就會湧現南下車潮，國一南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統等路段將塞車；預估6天春節連假中，國道車流單日最大量將出現在年初三，另南下最大量將出現在年初二，北上壓力最大的是年初四，提醒民眾多搭公共運輸或改走替代道路。另桃園機場前天和昨天都達13萬人次以上，出境大廳擠滿旅客。

聯合報

美女的奇襲！破獲600公斤、30億元搖頭丸

調查局台北市調處上月在基隆關順利攔獲四百公斤二級毒品搖頭丸粉末成品，因另有情資顯示還有大量搖頭丸會運抵台北港，先按兵不動，加派人手守候，果然再攔獲二百公斤搖頭丸，總計查獲六百公斤，數量創下史上紀錄，估計可供兩千三百萬人次吸食，相當於全台灣總人口數，市價卅億元。

德抗空汙提案大眾運輸免費搭 卻被臭罵...

法新社報導，「汽車大國」德國十一日提出令鄰國訝異的激進方案，要讓大眾運輸免費，力圖符合歐盟的空汙法規，以免被歐盟告上法院，面臨鉅額罰款。批評者指出，方案實施的一大問題是「錢從哪來」，最後恐怕還是由納稅人埋單。

中國時報

除夕凌晨出奇順暢！蘇花改塞不塞 考驗今天開始

蘇花改蘇澳至東澳段開通後，面臨首次連續假期，交通部原預估車流會大增，嚴陣以待，未料因受花蓮大地震影響，及14日小年夜仍是上班日，路況出奇順暢，而稍為鬆一口氣；但15日除夕當天，蘇花改會湧現車潮，雖不至於成為「停車場」，但車速將變慢，另外西部國道方面，壅塞路段將出現在中部，考驗駕駛耐性。

台幣變大了 雞年全年飆升2元

新台幣雞年上演「聞雞起舞」的強升行情，昨日以29.342元對1美元封關，除是龍年以來，暌違5年再度以2字頭封關，從猴年到雞年，更是連2年升逾2元。意思就是說，你我手中的新台幣，這2年累積升值超過4元、升幅超過13％，不過狗年會否再升下去，機率恐怕不大。