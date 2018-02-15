除夕天氣溫暖穩定！ 今高溫可達29度

今天天氣溫暖宜人。（資料照）

2018-02-15 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲，唯有部分地區有降雨可能，不過機率不高，各地溫度則和昨天一樣，感受溫暖宜人。

氣象局指出，今天清晨受到輻射冷卻效應影響，北台灣氣溫偏低，約在13、14度左右，其他地區低溫在15到17度，但白天開始將會回溫，北部、東半部氣溫大約在24至26度，中南部、高屏地區氣溫則可以到28、29度，早晚溫差大。

今天各地整體來說都是晴到多雲，天氣較為穩定，不過在東部及東南部地區仍有零星短暫雨的可能，但降雨機率不高；明、後兩天（初一、初二）受到微弱鋒面掠過及東北季風影響，東半部地區、北部山區及南部山區會有局部飄雨的現象，溫度也會略降一點，但中南部的影響不大；初三、初四各地天氣再度恢復多雲到晴、溫暖宜人的好天氣。

今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，若要出門需留意路況及航班資訊。另外，東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

今天各地大多為晴到多雲的天氣，因天氣穩定，中南部地區大氣擴散條件普遍不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」；花東空品區為「良好」。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 26 14 ~ 27 18 ~ 30 16 ~ 24

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）