開心過年！春節連假好天氣 日夜溫差大注意保暖

明全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。（資料照）

2018-02-14 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕明（15日）清晨輻射冷卻影響，台灣中部以北地區氣溫仍低，西半部地區日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

據中央氣象局表示，明天全台各地都為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部有零星短暫雨。氣溫方面，北部、中部地區13到28度，東部地區15到25度，南部地區15到29度。各地將持續回暖，但注意西半部地區日夜溫差仍大，提醒民眾記得做好保暖工作。

據天氣風險公司表示，春節連假期間，大致都為穩定的好天氣。初一、二有微弱風面掠過，以迎風面的北、東部較為有感，氣溫略微轉涼，初三、四高壓東移出海後，天氣又再度回穩轉好。

空品方面，據環保署空氣品質監測網指出，明天中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」，午後風速增強，可望逐漸改善；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

氣象局預報，明天北部、中部地區13到28度，東部地區15到25度，南部地區15到29度。各地將持續回暖。（圖取自中央氣象局）