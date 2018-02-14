獸醫系畢業考不到執照 寵物店密醫非法看診

基隆市政府產發處動保所，接獲農委會轉過來的檢舉，前往南榮路嘉惠寵物店，發現負責人無獸醫執照看診，依法開罰。（基隆市政府動保所提供）

2018-02-14 22:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府執法，不因過年有法律假期！基隆市政府產業發展處動物保護防疫所，今天下午4點半突襲基隆市南榮路嘉惠寵物店，查獲負責人無獸醫執照充當密醫，非法經營診療業務，大賺黑心錢，將開罰3萬元以上，15萬元以下罰款。

動保所指出，本案經民眾向行政院農業委員會檢舉，今日下午4時30分，動保所查緝人員趁店家營業時到店查緝。店家門口招牌下方營業項目「犬貓醫療」、「犬八合一」、「貓五合一」、「狂犬病」、「心絲蟲症」、「貓五合一」、「健康檢查」、「預防注射」、「住院寄宿」等9項獸醫診療業務；店內診療台、藥品櫃規格比照動物醫院，令人咋舌。

陳姓負責人向查緝人員表示，自己是獸醫系畢業，但因為一直無法考取獸醫師證照，不得已才無照經營。現場由查緝人員依獸醫師法第30條將店內執行業務之器械、藥品沒入，並貼上封條，門口營業項目標示亦當場請其移除，後續依將依同條文對負責人處3萬元罰款。

依獸醫師法第23條第1項非獸醫診療機構，不得為診療廣告，違者將依同法第37條第1項處新台幣9千元以下罰款，同法第30條未取得獸醫師資格擅自執行獸醫師業務者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰款，其所用之藥械沒入。

動保所提醒民眾，民眾帶寵物到動物醫院看診時可多加留意，如發現有無照營業、無照密醫，可立即撥打動物保護電話24280677或1999市民熱線檢舉，除保障消費權益，也可避免如家人般的寵物受到不當醫療之傷害。

民眾如要查詢本市合法動物醫院可上動保所官方網站-為民服務-基隆市獸醫診療機構（動物醫院）名冊瀏覽。