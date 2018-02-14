黑鷹護理師最後LINE：風超大又下雨，我好怕

蔡邑敏護理師最後的訊息留下，「降不降的下來還不知道」、「風超大、又下雨」、「我很怕」，隨後便再沒有音訊。（圖取自蔡秀男醫師臉書）

2018-02-14 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕醫師蔡秀男今在臉書PO文「蘭嶼護理師的最後line」，文中公布執行護送任務的護理師蔡邑敏最後訊息。蔡醫師PO文明列10點，除為熱血無私、自願到偏僻海嶼服務蔡邑敏護理師要求從優撫卹，更探討離島醫療資源的缺乏，希望不要再發生下一個醫護救護悲劇。

本月5日晚間11時，據氣象局當天的氣象資料，證實有颱風級強風。內政部空勤總隊一架黑鷹直升機從蘭嶼執行緊急醫療後送，但在起飛3分鐘後，卻在雷達訊號上消失。機上包括正駕駛康萬福（54歲）、副駕駛唐文彥（49歲）、機工長陳冠宏（41歲）、患者張榮明（81歲）、家屬黃英蘭（64歲）以及護理師蔡邑敏（28歲）6人至今生死未卜。

蔡邑敏護理師最後的訊息留下，「降不降的下來還不知道」、「風超大、又下雨」、「我很怕」，隨後便再沒有音訊。蔡邑敏的媽媽說：「不希望還有下一個護理師被犧牲...」

「偏鄉醫療資源與救護安全如何改善？」

蔡秀男醫師PO文中直切核心，「偏鄉離島醫療資源與救護安全該如何改善？」黑鷹摔了，犧牲了蘭嶼護理師等人之後，我們還能做些什麼？蔡秀男醫師認為制度與資源系統改善比究責更重要。

監察委員張武修致電關懷蔡邑敏的媽媽，不捨蔡邑敏的無私勇敢，及自願到偏僻蘭嶼服務。張武修也早已啟動調查，計劃全國偏鄉離島走透透，積極檢討偏鄉離島醫療資源與救護安全系統問題。

「冒險犯難」從優撫卹

蔡秀男醫師認為，蔡邑敏護理師，是公職護理師身分，應該從優撫卹，「因公撫卹」不只「執行職務」，應該以最高級「冒險犯難」從優撫卹。