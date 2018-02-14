醫病》「性福」不受影響！ 泌尿科醫師建議這樣吃…

2018-02-14 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕俗云「食色性也！」今天是西洋情人節，緊接著又是農曆春節連續假期，親友聚會免不了大吃大喝一番。泌尿科醫師提醒，食物會影響男性的性功能與精子品質，應避免「高脂肪與高熱量」飲食，以免親密時刻會力不從心。

桃園市中壢天晟醫院泌尿科醫師蔡芳生表示，依據國際性醫學學會（ISSM）的官方雜誌—性醫學摘要（SMR）報導，西式的飲食（高脂肪、高熱量）對精子品質不好，透過低脂、低熱量的飲食與運動來減重，反而可以改善男性賀爾蒙與精子品質。

蔡芳生提醒想在床上表現男性氣概的男性們，得慎選飲食方式，經研究推薦地中海型飲食是對男性健康有極大的好處。而地中海飲食泛指希臘、西班牙、法國和義大利南部地中海沿岸的南歐國家，以蔬菜水果、魚類、五穀雜糧、豆類和橄欖油為主的飲食風格，也是公認的健康飲食型態。

他表示，地中海飲食其實不難做到，建議多選擇白肉（雞、鴨、鵝）、少選擇紅肉（豬、牛、羊），搭配植物性優質蛋白，如黃豆製品、豆腐、豆干等，烹調方式多蒸煮、用好油：多選苦茶油、橄欖油、芥花籽油等、減少飽和（動物）脂肪攝取；多用蔬菜水果入菜，不止能抗氧化保護心血管，熱量又低，吃得更健康不怕胖。

此外，建議適量攝取堅果，如花生、腰果、核桃、瓜子等堅果類富含好的油脂，但也需控制份量，每日約免洗塑膠湯匙一平匙，才不會因攝取過多熱量或造成血脂肪的上升。

至於有性事力不從心困擾者，不妨就醫進行男性心血管及性功能等評估，經適當診察與治療，也能重拾性福。