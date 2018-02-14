春節墾丁湧現避冬人潮 交通措施看過來

2018-02-14 17:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕春節將至，各地景點將湧現人潮，屏東這兩天氣溫除早晚稍涼，白天都在宜人的25度，落山風也因東北季風減弱不再大作，恆春半島果然迎來出現久違的開春行情，身處必經之路的枋寮警方預期在初一、初二會出現高達4萬以上的車次，將在「僅此一條」的枋寮五岔路口祭出調撥車道。

位於台1線436k處的枋寮鄉水底寮五岔路口，匯集台1線及台17線的南北車流，回家過年後，每年初一、初二總是湧現龐大車潮，當地枋寮分局嚴陣以待。枋寮分局指出，春節於台1線、台17線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌指引、管制等交通疏導措施。 調撥車道或車輛分流，而其中最主要的台1線的水底寮易壅塞路段，將視當日車流量機動實施並採取調撥車道、替代道路分流。

「尖峰時期可說是一窩蜂湧進！」，枋寮分局說，該路段的南、北車流尖離峰分佈得很明顯，不過初一、初二，就往例而言都有超過4萬車次南下，接著提早在初四就收假，當天因為過於集中，1天就可達到近5萬車次北返，整個恆春半島可說「都是車」。

該分局將視車潮，祭出調撥車道，南下部分預訂於2月17日到19日（初一至初三）8至12時調撥北上車道予南下車輛使用；北上部分則是預訂於2月20日（初四）15到18時調撥南下車道予北上車輛使用，兩者皆視車流量機動實施，而範圍皆於台1線436公里（水底寮五岔路口） 至台1線441公里（中山路口），全長約5公里。而為配合調撥車道措施，台1線中山路口將機動實施管制，欲左轉進入枋寮市區的車輛將請改道行駛枋寮陸橋便道或直行至隆山路再左轉。

該分局指出，雖然轄區內有許多避無可避的路段，但仍希望車輛仍配合警方指揮前往車輛分流的道路，台1線南下部分將於433.2公里處右轉永翔路再左轉屏南路接著再虹轉台17線往台東、墾丁；北上部分則請駕駛人在台1線經標示導引右轉沿山公路（185縣道），再循標示前往南州或是崁頂交流道。

警方強調，今年元旦不少網友上網抱怨駕駛人不遵守規則行駛機慢車道及違停等違規，這兩項都極是導致車車禍，像今年元旦，就曾在同時段內發生4起車禍，又再造成後方重大迴堵，得不嘗失，今年將加強驅趕及逕行取締，請用路人遵守交通規則。