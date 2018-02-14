好消息！養雙或多胞胎 配偶沒就業也能育嬰留停

2018-02-14 17:12

〔記者李雅雯／台北報導〕育嬰留職停薪除了「正當理由」外，多僅能由雙薪家庭獲准申請；勞動部發布函釋鬆綁申請限制，育有雙胞胎或三胞胎以上的受僱勞工，在其配偶沒有就業情況下，雇主仍應准許其申請育嬰留職停薪。

勞動部發布函釋指出，按照「性別工作平等法」第22條中的「正當理由」，育有雙胞胎或多胞胎的勞工，就算其配偶沒有就業，雇主仍應准許其申請育嬰留職停薪。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說明，長期以來都有民眾反映這個狀況，一個家庭有雙胞胎或三胞胎以上新生兒時，往往需要人手協助照顧，多方考量後將此狀況認定為「正當理由」，受僱勞工的配偶未就業，也能獲准申請育嬰留職停薪，發出函釋讓各縣市政府有依循基礎。謝倩蒨表示，可排除適用雙薪家庭才能申請育嬰留職停薪的常見「正當理由」包括，服兵役、入獄服刑等，每個個案狀況不同，仍有賴縣市政府做認定。

對於此項鬆綁，婦女新知基金會開拓部主任林秀怡認為，這項函釋是友善的，然而實際成效恐很有限。林秀怡指出，配偶未就業的單薪家庭，擔負賺錢工作仍以男性為主，然而就過往資料來看，男性申請育嬰留職停薪比率甚少，對於這項函釋推動出的成效持觀望態度。

根據勞動部「育嬰留職停薪津貼核付情形」2017年的年度統計資料顯示，男性初次核付人數總計為1萬5901人，遠低於女性7萬6026人。

林秀怡說，育嬰留職停薪只是一小部分措施，目的是為了讓雙親都能繼續留在職場上，政府在鼓勵生育相關措施上，長遠來看仍要從托育公共化、提供非營利幼兒園著手，減輕家長負擔，不僅僅是給育嬰留職停薪。