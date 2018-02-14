小琉球觀光港不能再停漁船？ 屏東縣政府闢謠

2018-02-14 16:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光港因為近年觀光人潮日盛，原有白沙港漁的的腹地逐漸飽和，屏東縣政府日前協調區分各水域供各類船隻停靠，不過，最近卻出現網路傳言，小琉球觀光港往後禁止漁船停靠使用，屏東縣政府在小年夜發出新聞稿澄清，指並無此事。

小琉球的觀光日漸蓬勃，近年每年都有逾百萬人次登島，但交通、觀光船隻也開始與漁船競爭原有停泊席位，屏縣府去年底邀集當地議員、琉球鄉公所、琉球鄉民代表會、琉球區漁會及各船公司代表，於琉球鄉公所會議室辦理「琉球交通觀光專用港港區劃定委託服務工作」地方說明會及期中審查會，會中已明確說明未來各類船舶停靠區域，不料，卻出現禁止漁船停靠觀光港的說法。

「中央突堤觀光港側僅兩個泊席位，並會轉移至觀光港海堤停泊」屏東縣政府海洋及漁業事務管理所指出，日前因為中央突堤的觀光港側（東南）有漁船會前往停泊，但因交通船駛離時常常發生險些撞及的畫面，擔心若真的發生事故，後果不堪設想，因此有必要調整，未來採轉移到觀光港靠海的海堤停靠的措施，降低撞擊風險。

該管理所表示，這個調整讓原本屬觀光港的海堤開放給漁船停，甚至不收漁船轉移的停泊費，再次強調此舉絕非不淮漁船停在觀光區，有如此傳言實令人納悶。

該管理所認為，當初興建觀光港，主要是用於解決原本利用原小琉球漁港往來台灣本島與琉球嶼間的交通船停泊使用，才另闢東南邊的港區以供交通船停靠，不過，近年隨小琉球區海上遊憩風氣興盛，交通船及各類觀光船舶增加，使得海釣及賞景等需求增加，亦有娛樂漁業漁船及半潛艇進駐小琉球白沙港，此外此外當地漁船因小琉球漁港船席不足，亦進入本港停泊，目前依管理機關及各類船舶間的協調，區分水域停靠。