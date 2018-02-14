過年走春不用人擠人 新北7景點狗意象迎春

2018-02-14 15:55

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節將至，走春向來有著期許新春吉祥的美意，新北市政府今年在淡水、新店、永和、板橋、三重等第嚴選7處公園景點，主打親民、易抵達，以最自然的綠色資源，打造綺麗繽紛的狗年意象，讓民眾過年不用忍受舟車勞頓與人擠人，到日常熟悉處散散步，就可迎春踏青！

新北市綠美化環境景觀處表示，民眾可到板橋介壽公園與可愛的海棠花狗腳印Give me Five，也可在行經熙來攘往的板橋車站時放慢腳步，欣賞分隔島喜氣洋洋的爆竹迎春；雙和地區的朋友，則可以前往永和仁愛公園，與草坪上嫣紅奪目的迎春祈福炮竹圖騰合影留念。

如果到了三重玫瑰公園，別忘了尋找象徵好事成雙之意的一對粉嫩狗寶寶；若是新店一帶的居民，瑠公公園水道草坪上的狗年如意，值得一觀；而鶯歌的永吉公園也將綴上喜氣洋洋的紅，以醒目的「吉」字祈願永遠吉祥。此外，五股登林路槽化島上也秀了大大的「福」字，連接著林口頂湖祖師爺廟附近的林口溪沿岸亮麗的新春植栽。

除熱鬧市區，北海岸也向來是大家踏青的好去處，景觀處也特地在淡水漁人碼頭情人橋前方的花毯換上奼紫嫣紅的新裝，希望帶來大紅大紫、花開富貴的好兆頭；金山老街旁中山溫泉公園附近往磺港漁港的路邊，也以鮮豔的草花，形塑出可愛的狗狗腳印，帶領大家邁向大吉大利的一年。