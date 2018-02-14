賴清德視察松機 賀陳旦：中國返台無機位不足、票價不穩狀況

賴清德和旅客合照。（記者方賓照攝）

2018-02-14 15:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院長賴清德今日前往視察松山機場，了解春節期間航空疏運情況，賴清德表示，春節期間空運主要需求是離島及從中國返台鄉親，希望民航局第一要能做到安全，這是無可替代的價值；第二是交通一定要順暢。今年離島提供24萬5千個座位，較比去年多，而去年機位其實也沒有滿，今年更多表示供過於求，基本上應該能順暢，只要做到民眾需求，不要集中在一起。

針對M503航路爭議，中國東方航空、廈門航空自行取消176班春節加班機申請，賴清德說，目前座位上都還足夠，做好時間分配返台應該就沒問題。

部分航空公司因M503爭議所取消加班機，對於外界關心是否會有機位供不應求、票價藉機漲價狀況，交通部長賀陳旦強調，機位不足、票價不穩定等情況，目前都沒有發生，也藉這機會跟院長、社會大眾報告，大家不需要操心。另外，若有供不應求情況，首先會先請國籍航空公司，透過放大機型來辦理，賀陳旦表示，目前長榮航空已承諾，今早致電華航董事長何煖軒後，何也同意會辦理；但目前的供給都還多於需求。

民航局長林國顯表示，今年國內線多了第四波加班機，機位數再提供1700個，目前載客率約在72％至84％間，現在也已協調好航港局與海運業者，運能不足就會啟動；若仍然不夠，也跟國防部做好協調，備妥4架軍機提放於屏東機場，有需要就可前往離島載國人返台。

兩岸航線方面，林國顯說截至昨天為止，東航、廈航加班機8航點飛往松山、桃園、台中、高雄機場，載客率約89％，都還有空位。若有運能不足情況，旅客可先轉移到其他航班，因為這次兩業者只是取消加班機申請，正班機仍正常飛航。

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